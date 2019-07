La firma concesionaria de la Ruta del Sol 2 pasará a liquidación

La concesionaria Ruta del Sol S. A. S., que hasta el 2017 tuvo a cargo la construcción del segundo tramo de la vía que lleva su mismo nombre, será liquidada ante la Superintendencia de Sociedades, por decisión de las autoridades.

La determinación se tomó, principalmente, porque desde el 27 de febrero de ese año, la sociedad no puede ejercer las actividades para las cuales fue creada, dado que en esa fecha se suscribió un acuerdo con la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) para liquidar el contrato de concesión, a raíz del caso Odebrecht.



La decisión fue anunciada por la ministra de Transporte, Ángela María Orozco; el viceministro de Infraestructura, Manuel Felipe Gutiérrez, y la superintendente de Transporte, Carmen Ligia Valderrama.Como parte del proceso, la Supertransporte declaró la disolución de la concesionaria y convocó el proceso de liquidación judicial ante la Supersociedades.

La deuda

El Ministerio de Transporte y la ANI dijeron que adelantan la revisión de un posible acuerdo conciliatorio para pagar la deuda que tiene el Estado por las obras que sí se realizaron.



Cuando se firmó el acuerdo para liquidar el contrato, la carretera tenía un avance del 52 por ciento. No obstante, desde esa fecha se han hecho dos pagos parciales, que suman 1,9 billones de pesos, para los terceros de buena fe y se han adelantado tres peritazgos con el fin de saber el valor de las obras concluidas.



El último, hecho por la firma Duff & Phelps, entregado en mayo pasado, concluyó que faltan por pagarse otros 1,9 billones, de los cuales 1,2 billones irían a los siete bancos que financiaron las obras (Itaú, Bancolombia, Davivienda, Banco de Occidente, Banco de Bogotá, Banco Popular y Banco AV Villas).



“Es importante mencionar que esta liquidación, según lo previsto en el artículo 20 de la Ley 1882, es procedente, según lo ha entendido la Corte Constitucional, para los terceros de buena fe. Y acá se debe mencionar que el tribunal, en diciembre del 2018, como producto de una acción popular, reconoció como terceros de buena fe a los siete bancos que financiaron el proyecto”, explicó el viceministro de Infraestructura.



Y agregó que parte de la negociación incluye que los bancos renuncien al cobro de intereses, para que el Estado se ahorre unos 230.000 millones de pesos.



“Se ha procurado llegar al mejor acuerdo posible, buscando la salida más favorable para las finanzas de la Nación, y procurando que, en el futuro, la situación no empeore al no haber cumplido con esa obligación”, agregó la Supertransporte.



ECONOMÍA Y NEGOCIOS