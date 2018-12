Johnson & Johnson aduce conspiración en su desplome en Wall Street

Aunque bancos como Wells Fargo consideraron excesiva la caída que tuvo el viernes en la bolsa de Wall Street la acción del gigante farmacéutico y de productos de higiene Johnson & Johnson, esto le generó una reducción del 10 por ciento en su valor bursátil.



El banco indicó a sus clientes que todavía cree que las acciones de Johnson & Johnson (J&J) tendrán un rendimiento mejor, así como que la caída de las ventas de sus acciones en el parque neoyorquino es probablemente exagerada, según reveló CNBC.

El valor de las acciones de J&J se desmoronó poco después de que Reuters publicó una noticia en la que aseguraba que la empresa conocía desde hacía décadas que sus polvos de talco contenían asbesto, un mineral de características y composición semejantes a los del amianto y con efectos nocivos para la salud.



Por su parte, J&J cargó contra la veracidad de la información. “El artículo de Reuters es unilateral, falso e inflamatorio. En pocas palabras, la historia de Reuters es una teoría conspiratoria absurda que aparentemente ha durado más de cuarenta años y ha sido orquestada por generaciones de reguladores globales y los científicos y las universidades más destacadas del mundo, así como los laboratorios independientes más importantes y los propios empleados de J&J”, dijo la empresa.



En agosto del 2017, un jurado de EE. UU. condenó a J&J a pagar 417 millones de dólares por no advertir del riesgo de cáncer vinculado al uso de sus productos de talco, y, en julio del 2018, otro jurado ordenó a la compañía indemnizar con 4.690 millones de dólares a 22 mujeres y sus familias que responsabilizan sus productos de talco de haberles causado cáncer de ovarios.



Según la información de Reuters, J&J conocía la presencia de pequeñas cantidades de asbesto en sus productos desde 1971.



Las dudas sobre la presencia de amianto en los talcos de Johnson & Johnson datan de 1999, cuando Darlene Coker, una profesora de masaje de Texas (Estados Unidos) denunció que le habían provocado un cáncer de pulmón. Finalmente, Coker retiró la demanda, que sirvió de base a Reuters.



Tom Claps, analista de litigios, afirmó que la historia de Reuters sobre los pleitos por talcos de J&J no son noticias nuevas. “J&J ha estado enfrentando litigios por talcos/asbesto durante años”, dijo.



CON AGENCIA EFE