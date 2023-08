Lionel Messi, para muchos el mejor futbolista del mundo de todos los tiempos, gana en la cancha, sí, pero también fuera de ella. Allí en lugar de contar goles, sin embargo, suma dinero. En 2021, el año en que fichó por el Paris Saint Germain, sin ir más lejos, sus negocios facturaron casi 60 millones de euros en España. Alrededor de su figura flota el signo de dólares por donde quiera que va.



Hasta 2021 Messi vivió en Barcelona, en cuyo equipo jugó desde muy joven. Limecu España 2010, la sociedad que engloba sus negocios, facturó 59,77 millones de euros, según el Registro Mercantil. Administrada por su hermano Rodrigo Martín, se encarga de varias empresas y de la gestión de sus derechos de imagen. Leo Messi Management, que en particular se centra en ellos, sumó 6,58 millones de euros en 2021.



También en España está Los seis rosarinos XXI, dedicada a la hostelería; Explotaciones Rosotel, centrada en los hoteles de Argentina; y Edificio Rostower, enfocada en cuestiones de finca raíz, como el arriendo de varios inmuebles en Cataluña y Baleares.



En 2021 los hoteles le significaron ingresos por 8,3 millones de euros. La empresa de gestión de imagen dio ganancias de 6,5 millones de euros. Sin embargo, los arrendamientos dieron perdidas de 880.000 euros y la empresa de restauración de un poco más de 30.000 euros.



No hay que olvidar, también, que fue España el país que lo condenó a 21 meses de cárcel por faltas fiscales en 2007, 2008 y 2009.



Al finalizar 2021, luego de haber partido ya hacia París, su grupo de empresas tenía un patrimonio neto de más de 251 millones de euros. Pagó 2,28 millones de euros a sus diez empleados y 1,9 millones de euros en el impuesto de sociedades. A pesar de haber partido de España, todavía conservaba su influencia económica en el país.



No le fue nada mal en su siguiente paso por Francia. Según Forbes, ganó 65 millones de dólares en sus negocios en 2022. Y de acuerdo con esa revista, ha ingresado más de 1.150 millones de dólares a lo largo de su carrera.

Vida nueva

Apple ya adquirió los derechos audiovisuales de la MLS, la liga de fútbol norteamericana, a través de Apple TV, por 2.500 millones de dólares. Foto: Apple TV

La etapa de Messi en Europa ha terminado de momento. Ahora comienza la conquista norteamericana. Y los dólares lo siguen rodeando.



De acuerdo con Rory Smith, periodista deportivo de The New York Times, Jorge Mas, dueño del equipo de Inter Miami, dio al padre de Messi un argumento noqueador para convencerlo de que llevara a su hijo al equipo de la Florida. “Tiene la oportunidad y la habilidad de hacer que el fútbol en los Estados Unidos se convierta en el mercado comercial más grande del mundo”.



Aunque este deporte ha adquirido una posición importante en el panorama norteamericano, todavía tiene un enorme potencial para crecer y cuentan con la fuerza de Messi para empujarlo. De acuerdo con Smith, el fútbol en su país llegará en algún punto a la parte superior de la pirámide. “Mas, sin duda, es sincero en su creencia de que la llegada de Messi logrará, por decir lo menos, acelerar el proceso”, anotó.



El fútbol norteamericano tiene en la mira al jugador argentino como parte fundamental de su estrategia para llegar con fuerza al mundial de 2026.



El espacio para crecer es amplio: desde las asistencias a los partidos hasta los patrocinios, sin hablar de las transmisiones televisivas. “La incorporación de Lionel Messi al Inter Miami presenta una oportunidad importante para mejorar los ingresos comerciales, con patrocinios y ventas de mercancías a punto de beneficiarse enormemente de su presencia”, señaló al respecto la firma especializada Brand Finance.

“El glamur de Messi, su poder de estrella y su talento brillante atraerán más observadores y, poco a poco, los convertirán en fans —señala Smith—. Siempre hay más corazones y mentes para acercar, más ojos para retener”.



De hecho, Apple ya adquirió los derechos audiovisuales de la MLS, la liga de fútbol norteamericana, a través de Apple TV, por 2.500 millones de dólares. Y Apple + anunció incluso que realizará una serie sobre Messi y los mundiales.



La Florida ha renovado su energía futbolística desde que Messi pegó la primera patada. “Su llegada impulsó el crecimiento económico, las inversiones y las oportunidades, que han tenido impacto no solo en el sur de la Florida, sino en todo el estado”, aseguró Dean Trantalis, alcalde de Fort Lauderdale a Fox Business.



Para la muestra, un botón: las boletas para el partido entre el Inter Miami y Cruz Azul subieron un 1.000 por ciento cuando se supo que el argentino formaría parte del club. Ya incluso se piensa aumentar los horarios de transporte público y las empresas de turismo locales montan planes que incluyen ir al estadio cuando se prevé que Messi juegue.

Otros negocios

Lionel Messi llega a Inter Miami. Foto: Inter de Miami

Ropa, hoteles, edificios y goles hacen que Messi gane por dentro y por fuera de la cancha. Los siguientes son algunos de sus negocios.



La mayoría de la fortuna de Messi viene del fútbol. A los 36 años, ha estado dos veces en el primer lugar de la lista Forbes de deportistas mejor pagados (en 2019 y 2022), y en segundo puesto en 2023, después de Cristiano Ronaldo. Sus ganancias netas en 2022 fueron de 130 millones de dólares.



Los patrocinios son otro ingreso importante de Messi. Las marcas como Pepsi, Budweiser y Adidas le han pagado altas sumas. En especial la última, con la que mantiene una sociedad perpetua, que se hace más rentable en Miami, donde aumentaría la cantidad que recibe. Adidas adquirió el patrocinio del fútbol norteamericano por los próximos diez años a cambio de cerca de 1.000 millones de dólares.



Su incursión en el mundo tecnológico también le ha dado réditos al jugador. Por un lado, es embajador desde marzo de 2022 de la empresa Socios, dedicada al blockchain relacionado con el fútbol, que le da cerca de 20 millones de dólares anuales; y, por otro, llegó a Silicon Valley de la mano del fondo de inversiones Play Time SportsTech HoldCo para fomentar iniciativas que introduzcan avances tecnológicos en el ámbito del fútbol y las comunicaciones.



Los hoteles también han engordado los bolsillos del jugador argentino, que en 2017 creó el Majestic Hotel Group, que abarca los MiM (Majestic & Messi) Hotels. Hace poco se abrió el sexto, en Andorra, que se suma a los de Sitges, Ibiza, el Valle de Arán y Sotogrande.



El mundo de la ropa y el calzado tampoco le ha sido ajeno al futbolista, que tiene una marca propia disponible en su almacén The Messi Store. Nació en 2019 con Ginny Hilfiger (hermana de Tommy) como diseñadora creativa y bajo la gerencia de María Sol Messi, hermana de Lionel. Se trata de prendas sobre todo deportivas, que tienen alguna relación con el astro argentino, cuyos precios oscilan entre los 30 y los 200 euros. En contraste, en el negocio del calzado no le fue tan bien. Su esposa, Antonella Roccuzzo, abrió en 2017 una zapatería junto con Sofía Balbi, la mujer de Luis Suárez, pero tuvieron que cerrarla luego de dos años de fallida supervivencia.



Una porción importante de los ingresos de Messi viene de la propiedad raíz. Solo la casa donde vivió cerca de Barcelona cuando aún jugaba para el Barça cuesta siete millones de dólares según la revista Arquitectural Digest. Tiene propiedad raíz en España, Italia, Argentina y Estados Unidos.



Messi ha incursionado incluso en el mundo de los vinos. En 2018 elaboró uno, bajo la asesoría de Bodegas Bianchi, con una mezcla de uvas mendocinas. Aunque sin fines comerciales, de allí salió el vino L 10 de la Fundación Leo Messi, que solo buscaba darle un capricho a su creador.



A propósito, Messi también tiene una fundación con su nombre, la que se acaba de mencionar, desde la que apoya programas de educación y salud para jóvenes de bajos recursos. Parte de lo que entra a la billetera sale con destino a esos proyectos. Es un gol que marca por fuera del estadio.