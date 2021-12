Abecé para entender las opas con las que se busca comprar a Sura y Nutresa

La compra y venta de empresas no es algo nuevo en una economía como la colombiana en la que cada día, a través de distintas operaciones de mercado, cientos de compañías cambian de propietarios, quienes, a su vez, buscan potenciar sus negocios, incursionar en nuevas operaciones o mejoran la rentabilidad de sus inversiones, entre otras. Uno de esos mecanismos para la compra de una firma son las llamadas ofertas públicas de adquisición (opas), como las que por estos días se realizaron sobre los grupos Nutresa y Sura, por parte de la familia Gilinski.



Sin embargo, no todas las compras de empresas se pueden realizar apelando al mecanismo de la opa. Para llevar a cabo una operación de esta naturaleza hay que cumplir con ciertos reglamentos y condiciones que les contamos a continuación.



¿Qué es una opa?

Una oferta pública de adquisición (opa) es una operación por la que una o varias personas naturales o jurídicas ofrecen a todos los accionistas de una compañía cotizada en bolsa la compra de sus participaciones en la sociedad bajo unas condiciones específicas, como la oferta de una prima o mayor precio por las acciones del que se transa en el mercado al momento de la opa.



¿Cuál es el propósito de realizar una opa?

El objetivo de una OPA es crear o generar un capital social lo suficientemente grande como para lograr el control de una empresa en cuestión.



¿Cuántas clase de opas existen?

Las ofertas públicas de adquisición pueden ser de varios tipos, entre las que se cuentan las obligatorias / voluntarias, por toma de control de una compañía, competidora, de de exclusión y las amistosas y se pueden ejecutar, según las normas que rigen las operaciones de mercado de cada país.



¿Qué pasa con la acción de la firma en la bolsa de valores al momento de la opa?

La opa supone la suspensión temporal de negociación de la acción hasta tanto se informen los detalles de la operación, como quién es el comprador, el número mínimo y máximo de acciones objeto de la compra, el precio, la forma de pago, la fecha de presentación de aceptación de oferta y el recinto bursátil donde se realizará la operación, entre otros. Una vez se conozcan las condiciones precisas en que se llevará a cabo la oferta, a través de la publicación del primero de tres avisos de prensa, la acción de la compañía objeto de la opa vuelve a activarse en la bolsa para su negociación normal.



¿Bajo qué norma están reglamentadas las opas en Colombia?

El Decreto 2555 expedido en el 2010, en su Título 2, está contenidas todas las condiciones en que se pueden realizar las opas en Colombia.​



¿Cuántas opas puede realizar un mismo oferente a la vez?

Según la normativa colombiana no existe límite en ese aspecto siempre y cuando el oferente cumpla con los requisitos y reglas del mercado y, además, presente las garantías exigidas tanto internas como externas para cada una de las ofertas que realice.



¿Cuál es el procedimiento para la oferta pública de adquisición?

La bolsa de valores deberá establecer la reglamentación de las garantías y el mecanismo especial para el desarrollo, compensación y liquidación de las ofertas públicas de adquisición, conforme a lo previsto en el presente decreto, el cual deberá ser independiente al de la rueda electrónica.



Si el número de valores comprendidos en las aceptaciones de la oferta supera la cantidad de valores que se ha ofrecido adquirir, el oferente deberá comprarlos a prorrata a cada uno de los aceptantes.



Las aceptaciones no podrán estar sometidas a ninguna condición, excepto que los valores sean enajenados bajo la modalidad "Todo o Nada". La modalidad "Todo o Nada" significa que solamente en caso de que sea posible adjudicar la totalidad de los valores objeto de la aceptación, el aceptante está dispuesto a efectuar la enajenación.



Las aceptaciones a la oferta se deben realizar a través de las sociedades comisionistas de bolsa dentro del plazo establecido para ello.



¿Durante la opa el oferente puede comprar acciones?

No. Durante el período de vigencia de la oferta, el oferente no podrá adquirir, directa o indirectamente, valores que conformen el capital con derecho a voto de la sociedad afectada, a través de transacciones privadas o en bolsas de valores nacionales o extranjeras.



¿Qué son las opas para la democratización?

​Son aquellas en las que el controlante ofrece, en condiciones que propendan por la masiva participación en la propiedad accionaria, una parte o la totalidad de las acciones que posee, utilizando procedimientos para la venta que garanticen amplia publicidad y libre concurrencia, tales como campañas publicitarias a través de medios masivos de comunicación que incorporen el concepto de democratización de la propiedad accionaria, así como el uso de la red de los establecimientos de crédito.



¿Qué requisitos se deben cumplir?

Las acciones que se ofrezcan bajo esta condición deben estar inscritas en una bolsa de valores con una antelación no inferior de seis (6) meses a la fecha de la operación y estar libres de gravámenes, limitaciones de dominio y de cualquier demanda o pleito pendiente que pueda afectar la propiedad o su negociabilidad. Además, están sujetas a las mismas condiciones de las opas normales.



