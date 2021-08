Venta de ISA da oxígeno fiscal y empuja la transición energética

Si todo marcha según lo esperado por el Gobierno y Ecopetrol, en máximo un mes la compañía Interconexión Eléctrica S.A. (ISA) dejará de ser propiedad directa del Gobierno para pasar a ser controlada por la petrolera de mayoría estatal, luego de que esta semana las partes firmaron el contrato de compraventa, según el cual la empresa de la iguana pagará 14,23 billones de pesos.



Se trata, según el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, de una transacción estratégica desde varios puntos de vista, ya que los recursos que pagará Ecopetrol servirán para inyectar la inversión que se necesita para impulsar la reactivación de la economía y comenzar a aliviar las cuentas del Gobierno, fuertemente afectadas por los millonarios recursos que se han destinado para la atención de la pandemia.



Sin embargo, el funcionario fue claro al precisar que, a pesar de esta billonaria transacción, la reforma tributaria sigue siendo necesaria en busca de la consolidación fiscal del país, dada la magnitud del gasto asumido por el covid-19.



Tanto para el Gobierno como para las directivas de Ecopetrol, al tomar la oferta de la petrolera se aplicó el principio de fortalecer las capacidades y el futuro tanto de ISA como de Ecopetrol, en función de una meta que también tiene el país, como lo es la sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático, toda vez que la operación permitirá impulsar las acciones de transición energética.



“Se garantiza desde esto que sigan siendo empresas de todos los colombianos, mediante una reorganización accionaria”, explicó Restrepo al precisar que el valor por pagar es el rango más alto de una valoración hecha por firmas independientes, garantizando que el valor corresponde a Ecopetrol y lo que representa ISA en su potencial de crecimiento y desarrollo.



Pero si bien en el contrato de compraventa las partes se fijaron como meta máxima para el pago el 6 de diciembre y esperan que todo esté finiquitado en un periodo entre tres y cuatro semanas, el viernes Ecopetrol fue autorizada por el Ministerio de Hacienda para contratar un crédito internacional, con cuatro entidades financieras.



Ayer, Ecopetrol informó al mercado y a la Superintendencia Financiera que, a través de la resolución 1928 del 13 de agosto de 2021, el Ministerio de Hacienda le autorizó la contratación de un préstamo con la banca internacional por un monto de hasta 4.000 millones de dólares, cuyo propósito exclusivo será financiar la adquisición de 569’472.561 acciones de ISA, una firma multilatina de transmisión de energía y concesiones viales.



El contrato de crédito será suscrito entre Ecopetrol y Banco Santander S.A., Citibank N.A., JPMorgan Chase Bank, N.A. y The Bank of Nova Scotia, cada uno con una participación del 25 por ciento del financiamiento.



Dentro de las principales condiciones de la financiación está el pago de la totalidad del capital al vencimiento, en un plazo de dos años a partir de la fecha de suscripción del contrato, y una tasa de interés de Libor US$ (3M) + 80 puntos básicos, más una comisión inicial agregada de 30 puntos básicos.



Según Ecopetrol, con la resolución de autorización obtenida por parte del Gobierno, la empresa cumplió con todos los trámites y aprobaciones internas y externas requeridas para la celebración del contrato de crédito.



“Las condiciones obtenidas ratifican la confianza del sector financiero en la solidez financiera del Grupo Ecopetrol y sus perspectivas hacia adelante con esta adquisición”, indicó.



Luego de conocerse la firma del contrato, la calificadora de riesgos Standard and Poor’s calificó esta transacción como un evento transformacional para Ecopetrol, porque diversificará sus operaciones en un segmento de transmisión de energía, que es regulado y más previsible en materia de ingresos. Y explicó que alrededor del 25 por ciento del ebitda (ingresos antes de impuestos, depreciaciones y amortizaciones) de Ecopetrol se beneficiarán de la naturaleza previsible de los contratos de transmisión eléctrica a largo plazo.

Tracción a la transición

El presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, señaló que con la adquisición de ISA “la iguana sigue en el proceso de transformarse, de mirar nuevas tecnologías y de avanzar hacia, por ejemplo, tener cero emisiones netas de CO2 para el año 2050”.



Y en esas acciones para emprender el camino de transición energética ISA fue una oportunidad que Ecopetrol no quiso desaprovechar, ya que en el futuro le servirá para entrar con fuerza en la producción de hidrógeno, una estrategia que complementará otras que ya están en marcha, como la autogeneración de energía con fuentes de energía solar, para el desarrollo de sus actividades.



Por ejemplo, Bayón reveló que Ecopetrol ya está trayendo al país un electrolizador, con el objetivo de hacer hidrógeno verde en un piloto en la refinería de Cartagena y posteriormente en el Instituto Colombiano del Petróleo (ICP).



Igualmente, en paralelo con acciones estratégicas como la compra de ISA, la empresa seguirá siendo autogenerador y ratificó su compromiso de tener 400 megavatios de capacidad instalada de energías renovables para el año 2023.



“Son ocho ecoparques solares, estamos midiendo el viento en varias partes del país y estamos mirando pilotos de geotermia en algunas de nuestras actividades.



Seguiremos en esa transformación acompañada con tecnología, con innovación y con gente joven para que hagan que la compañía pueda mirar hacia los próximos 20 o 30 años”, puntualizó el directivo.

Punto clave en las renovables

El ministro de Minas y Energía, Diego Mesa, dijo que el negocio central de ISA (trasmisión de energía) se vuelve central en la transición energética porque en la masificación de las energías renovables no convencionales, como ocurre en Colombia y ha pasado en otros países como Chile, el potencial está ubicado en zonas que requieren líneas adicionales para llevar esas energías limpias a todos los habitantes.



Además, otro frente de oportunidad que se abrirá para Ecopetrol y para ISA será la electrificación de la economía, porque podrán entrar en nuevas tecnologías como redes inteligentes y aprovechar nuevas oportunidades de negocio en esa transformación.



ECONOMÍA Y NEGOCIOS