La recuperación empresarial podría tardar más de dos años

La recuperación económica de los distintos sectores de la producción colombiana no será fácil y mucho menos tan rápida como se quisiera, luego de los graves daños causados por el vandalismo, la destrucción y los bloqueos a las principales vías del país, en los 37 días que completa el paro nacional.



No se trata solo de los costos monetarios actuales, estimados en cerca de 11 billones de pesos por el Gobierno, de los cerca de 500.000 empleos que se calculan se han perdido y los daños a la infraestructura pública y privada, sino también, del tiempo que les tomará a cada una de las empresas y sectores de la economía para recuperar el ritmo que habían ganado en los primeros meses del año, tras un año de semiparálisis por cuenta de la pandemia.



Cálculos preliminares de los gremios de la producción del país indican que esa recuperación podría tardar entre 10 meses y dos años y medio, dependiendo del sector, pues no a todos los renglones de la economía el paro los ha afectado con el mismo rigor.



Los transportadores de carga sostienen que su recuperación será muy lenta porque persisten los bloqueos en el corredor de Buenaventura, donde los delincuentes continúan vandalizando los vehículos y robando las mercancías y temen que esta situación se mantenga, incluso, una vez se hayan levantado los bloqueos, pues los delincuentes ya saben dónde actuar.



“El sector del transporte de carga es el primero en afectarse y el último en reaccionar, su recuperación viene muy amarrada a la política pública que se les dé a las relaciones con las mingas y los grupos que armaron los paros y los bloqueos”, señala Henry Cárdenas, presidente de Fedetranscarga, quien insiste en que la Fuerza Pública acompañe las caravanas para evitar los saqueos de los camiones que hacen en cuestión de minutos hordas de delincuentes.



“La capacidad de recuperación (de los sectores) dependerá de la rapidez con la que las protestas cesen y dejen de interrumpir o bloquear vías y el quehacer económico en las principales ciudades del país”, explica Raúl Gallegos, director de Control Risks, quien considera, además, que aún es temprano para dar cifras pues la crisis de descontento social continúa y no da señales de cesar.



El comercio será el sector que más tardará en recuperarse de los efectos negativos del paro, según un sondeo realizado entre varios renglones de la economía, pues estiman que ese proceso se dará hasta finales del 2023.



Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, dice que las pérdidas del sector representan cerca del 30 por ciento (4,2 billones de pesos) de las de toda la economía, a lo que se debe sumar las 40.000 empresas que han cerrado de manera temporal o total y los 300.00 empleos perdidos.



Los ganaderos, por su parte, dicen que tendrán que aumentar su producción diaria para recuperar lo perdido. En ese sentido, si elevan esa producción un 5 por ciento, algo que ven complicado, tardarían 267 días (nueve meses). Si solo alcanzan un 2 por ciento, les tomaría 667 días, esto es unos 22,2 meses.



Son los cálculos de Fedegán, sector que ha perdido, “por falta de comercialización de leche cruda y animales, 600.000 millones de pesos, pero si se suman el procesamiento de leche y carne, las pérdidas ascienden a 1,2 billones”.



También será lenta la recuperación del sector avícola, donde se estima que puede tardar unos 18 meses debido a los ciclos de reproducción, aspecto en el que las pérdidas son significativas por la muerte de 14 millones de aves.



“Hay más de 120 millones de aves en riesgo de muerte por falta de alimento; 30.000 toneladas de pollo y 180 millones de huevos represados que no están llegando a los puntos de distribución, mientas miles de bandejas e insumos para industria que no están llegando a las granjas y plantas de producción”, dicen en Fenavi.

Mercancía represada

Camilo Rodríguez, director de la Cámara Colombiana de la Confección, señala que tardarán en retomar la dinámica del sector mínimo 10 meses, pues muchas de sus máquinas están paralizadas por falta de insumos, en tanto, se han perdido unos 71.000 empleos.



Similar situación tiene semiparalizado al sector de los plásticos, que se está quedando sin insumos y materias primas para continuar su producción.



Daniel Mitchell, presidente de Acoplásticos, advierte que “los bloqueos han generado desabastecimiento de insumos esenciales para la industria, como tintas y solventes, debido a que no se han podido despachar desde las plantas o puertos. Las empresas tienen insumos para operar unos pocos días, difícilmente una semana... Pero si se logra levantar la totalidad de los bloqueos esta semana, la recuperación puede ser muy rápida”.



Y es que el volumen de mercancías, insumos, materias primas y bienes intermedios importados que están represados en el puerto de Buenaventura se cuenta por millones de toneladas.



Solo los empresarios representados por Analdex tienen 460.000 toneladas y se requerirá de 13.500 viajes para evacuarlas, dice Javier Díaz, presidente del gremio, quien considera que, normalizándose las carreteras, esa labor se podría hacer en unos 20 días.



A ese volumen se suman las 350.000 toneladas de alimentos e insumos para aves represadas en el mismo puerto, según Fenavi.



Cárdenas, de Fedetranscarga, estima que evacuar toda la carga represada en Buenaventura tomará no menos de tres meses si se nor la circulación por las vías del país.



Sandra Forero, presidenta de Camacol, sostiene, a su vez, que lograr la estabilización del ciclo constructivo, comercial, operativo y de abastecimiento del sector puede tomarse varios meses, donde el ritmo de normalización dependerá también de un efectivo abastecimiento de insumos y materiales para este renglón de la economía.



REDACCIÓN ECONOMÍA Y NEGOCIOS

