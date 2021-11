Se despeja el camino para realizar la OPA para eventual compra de Nutresa

Luego de que la Superintendencia Financiera le comunicara ayer en la tarde a la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) que no veía ningún obstáculo para que la familia Gilinski y su socio, el Royal Group de Abu Dabi, adelantaran la oferta pública de adquisición (OPA) sobre el Grupo Nutresa, el turno, de darle el visto bueno a dicha operación, le correspondió a la plaza bursátil.



La certificación de dicha garantía por parte de la BVC se dio, en efecto, a eso de las 8:20 de la noche de ayer viernes, con lo cual quedó totalmente despejado el camino para que se avance con los otros trámites para realizar esta adquisición antes de que concluya el 2021.



Además de la garantía del First Abu Dhabi Bank por 1.082,5 millones de dólares, se expidió una adicional por cerca de 92.764 millones de pesos (unos 26 millones de dólares) por parte de Servivalores GNB Sudameris, Comisionista de Bolsa, entidad del conglomerado financiero de la Familia Gilinski (GNB Sudameris), que representa a Nugil.



La familia Gilinski y el Royal Group de Abu Dabi, a través de la empresas Nugil, con operaciones en Colombia y Panamá, van tras el 62,62 por ciento del Grupo Nutresa en el mejor de los casos, participación por la que están dispuestos a pagar cerca de 9 billones de pesos.



Los inversionistas quieren tener el control de esta joya del sector de los alimentos del Grupo Empresarial Antioqueño (GEA), por lo que en el peor de los casos irían tras el 50,1 por ciento de la propiedad accionaria.



La entrega de garantías por 1.104 millones de dólares, de los cuales 1.082,5 millones (cerca del 99 por ciento de la garantía) provienen del First Abu Dhabi Bank, tal como lo anticipó ayer EL TIEMPO, es prueba del interés que existe de quedarse con el porcentaje máximo pretendido.



El Banco de Comercio Exterior de Colombia (Bancóldex) fue el canal a través del cual la BVC recibió la carta de garantía de los recursos para la operación. Como se recuerda, este era un requisito fundamental para que la OPA se pudiera realizar y corresponde al 50 por ciento del máximo valor de la operación, la cual está tasada en unos 2.200 millones de dólares, que les daría el control del 62,62 por ciento del Grupo Nutresa.



Si bien se esperaba que el concepto de la autoridad monetaria saliera el jueves en la tarde, dicha decisión no fue posible debido a que la documentación que certificaba la garantía de los inversionistas y que debía remitir la BVC a la Superfinanciera llegó bien entrada la noche, por lo que la decisión se tomó ayer hacia el mediodía.



Lo que sigue ahora es la publicación, este fin de semana, del primero de tres avisos con información detallada acerca de cómo se realizará la operación, los alcances de la misma y las fechas en que se recibirán las ofertas de venta de las acciones por parte de los tenedores de estas, entre otra información relevante. De igual forma, se espera que el próximo lunes la acción del grupo Nutresa vuelva al ruedo en las negociaciones de la plaza bursátil de país.

Expectativa del mercado

El mercado sigue muy atento a esta operación, no solo por el valor que podría alcanzar la misma en caso de darse, sino porque, además, aún falta conocer la posición de los accionistas mayoritarios del Grupo Nutresa en torno a la propuesta.

En efecto, el GEA tiene una cuota importante en Nutresa a través de las participaciones de Grupo Sura y Grupo Argos, que en conjunto reúnen el 45,1 por ciento de la propiedad accionaria de la compañía.



Los analistas de la comisionista Casa de Bolsa advierten que una vez vuelva al ruedo bursátil la acción de Nutresa, se espera que su precio repunte.



Al momento de la suspensión del título en la BVC su precio marcó 21.740 pesos, pero en la comisionista señalan que ese valor está cerca de 7,5 pesos del precio objetivo que estiman (29.219 pesos), con lo que el precio ofrecido por los inversionistas es muy cercano al máximo histórico observado de 29.500 pesos, advierte Casa de Bolsa.



