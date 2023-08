En el arranque de la temporada de resultados de las grandes empresas, para el segundo trimestre, los expertos analizan cómo la desaceleración de la economía nacional puede haber impactado en los ingresos. En el sector del petróleo, el precio del crudo y la tasa de cambio afectarán a las compañías.



Según los expertos de Bancolombia, luego de un período prolongado de alza de tasas, la economía colombiana, al igual que sus pares regionales, ha comenzado a mostrar signos de debilitamiento.



Por tanto prevén un crecimiento más modesto que puede plantear retos adicionales a las empresas a la hora de mantener la rentabilidad de las operaciones, mientras que las presiones de costos se han moderado en algunos frentes, pero no de forma global y definitiva.



En el caso del sector energético y petrolero, con la caída del precio del petróleo, la caída de la tasa trimestral del dólar y el comienzo del camino de la reducción de la inflación serán factores que afectarán el crecimiento de los ingresos de las empresas.



Los analistas señalan que en cuanto a los resultados del segundo trimestre se esperan algunos neutrales en las grandes compañías, incluso señalan que tres firmas, como Grupo Energía de Bogotá, Cementos Argos y PEI deberían reportar resultados positivos.

Resultados neutros

Siete de las mayores empresas tendrán resultados neutrales y se espera que cinco muestren un desempeño negativo. Entre las cinco que tendrían esos resultados figuran Ecopetrol, Enka y Davivienda.



Los corredores de bolsa a menudo trabajan en firmas de corretaje en las que hacen una profunda investigación del mercado para poder recomendar las mejores inversiones. A su turno, los expertos de Casa de Bolsa revelan que otros sectores podrían darse buenos resultados en el segundo trimestres del año.



“A nivel no operacional, las altas tasas de interés deberían seguir presionando la parte no operacional del estado de resultados y reflejarse, en algunos casos, a nivel de utilidad neta”, dicen.



Por el lado positivo destacan al sector cementero por la estrategia de aumento de precios compensando el comportamiento en los volúmenes de cemento y concreto, además de menores presiones por parte del costo de combustibles.



En el caso de la empresas mineras, se verían favorecidas por el mayor precio promedio del oro en el mercado spot. Entre las empresas que tendrían un desempeño igual están las del sector bancario, ya que las utilidades se seguirían viendo presionadas por los altos gastos de provisiones.



Por su parte, en el sector inmobiliario, los ingresos operacionales estarían favorecidos por las actualizaciones graduales en los cánones de arrendamiento, aunque a nivel no operacional los altos gastos financieros seguirán presionando el Flujo de Caja Distribuible (FCD).



Finalmente, por la parte de resultados negativos estarán las empresas del sector energético extractivo ya que los ingresos se verían afectados por el menor precio promedio de la referencia Brent y la dinámica de la tasa de cambio.

Menores ganancias de Éxito

El primer semestre del año no fue tan positivo para Grupo Éxito, pues sus utilidades descendieron 69,3 por ciento anual al cierre de junio pasado. Así lo reportaron sus directivas al informar que entre enero y junio del 2023 las ganancias acumuladas por la organización sumaron 38.934 millones de pesos, muy por debajo de los 126.803 millones logrados en el primer semestre del 2022.



También indicaron que sus ventas , en esos primeros seis meses del año sumaron 10,1 billones de pesos un aumento del 13,8 por ciento más frente a igual periodo del 2022, impulsadas por crecimientos en las operaciones de Colombia, Uruguay y Argentina. En Colombia, las ventas crecieron 11,2 por ciento.



En su informe las directivas también destacaron que la operación en Colombia representó el 71 por ciento de los ingresos operacionales del Grupo y los ingresos crecieron 6,3 por ciento con respecto al primer semestre del año anterior, impulsados especialmente por el aumento en ventas de la categoría de alimentos (11,5 por ciento); un resultado positivo a pesar de la desaceleración del consumo en el país. “En términos comparables, excluyendo el impacto de los dos días sin IVA del año anterior las ventas crecieron 11,2 por ciento”.



Por su parte, las operaciones internacionales alcanzaron ingresos por 3 billones de pesos jalonados por un sólido desempeño que se tradujo en un crecimiento del 36 por ciento y que representa el 29 % de los ingresos consolidados de la compañía. Uruguay Argentina elevaron sus ventas, en moneda local, por encima de la inflación.

Repunte en ganancias de ISA

Las ganancias de Interconexión Eléctrica S. A. (ISA) sumaron más de 1,52 billones de pesos en el primer semestre del 2023, superando en 38 por ciento los resultados alcanzados en igual periodo del año pasado.



Solo en el segundo trimestre del presente año, ISA obtuvo una utilidad de 694.000 millones de pesos, apenas por encima de lo registrado en los tres primeros meses anteriores, según el balance dado a conocer ayer.



Según manifiesta la compañía, el incremento se debe “principalmente a la entrada en operación de proyectos de transmisión de energía en Brasil y Colombia, las mayores eficiencias en la construcción en Brasil, y al efecto neto de los escaladores contractuales, que incluyen los mayores ingresos asociados al cambio en el tratamiento del activo financiero de las concesiones viales de pesos chilenos a UF a partir de julio de 2022”.



Entre los hechos más relevantes del trimestre están la adjudicación de seis ampliaciones, el triunfo con siete lotes, otros nueve de la primera subasta pública de transmisión de energía en São Paulo (Brasil), que suman 2,1 billones de pesos.



También, la operación de interconexión Sabanalarga-Bolívar en Colombia y SmartValves en la Subestación Santa Marta; y en Brasil, 14 refuerzos y mejoras de la red de ISA CTEEP.



En cuanto a los ingresos operacionales, la compañía informó que al cierre de junio obtuvo más de 7,45 billones de pesos, 24 por ciento más que en el primer semestre del 2022.