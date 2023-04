La historia de Lazo, un emprendimiento de tres jóvenes colombianos, es sin duda el ejemplo de que con mucho esfuerzo, empuje, persistencia, creatividad y pocos recursos se pueden cumplir los sueños y metas trazadas. Sara, Salomón y Martín hacen parte de ese grupo de emprendedores que decidieron no tomar el difícil camino de pasar hojas de vida tratando de buscar un empleo digno, sino que más bien, crearon su propia empresa para generar oportunidades laborales a otros.



La historia de esta iniciativa se remonta cuatro años atrás, cuando tres jóvenes emprendedores decidieron tomar el camino de crear empresa, no cualquiera, sino una que les permitiera resaltar el inmenso valor que tiene la manufactura colombiana, creando productos únicos que se destacaran en el mercado.



La idea de Lazo, como bautizaron a su emprendimiento, surgió de la búsqueda de un cinturón elegante y moderno que fuera pieza fundamental para el trabajo de oficina, comenta Salomón Hakim, uno de los socios fundadores, quien estaba apunto de iniciar sus prácticas.



Buscaron en el mercado colombiano una pieza que se ajustara a esa idea que tenía para iniciar su negocio, y al no encontrarla, junto a Sara Marín y Martín Carvajal, decidieron importar algunos accesorios desde China, los cuales comenzaron a vender por Instagram, con tal éxito que decidieron crear Lazo su propia marca de accesorios masculinos hechos con talento y el 90 por ciento de materias primas colombianas.



Martín Carvajal, Sara Marín y Salomón Hakim, emprendedores colombianos creadores de Lazo. Foto: El Tiempo / cortesía

Proyección internacional

Lazo, dicen sus gestores, es un ejemplo de cómo una idea innovadora, combinada con pasión, compromiso, enfoque en el cliente y una estrategia bien planificada puede llevar a un emprendimiento al éxito en un mercado competitivo.



No tuvieron que hacer una millonaria inversión para ello, el valor estuvo en el empeño que pusieron para sacar adelante su idea. De hecho cada socio solo aportó 900.000 pesos (2,7 millones en total) para echar a andar un proyecto que en el primer año les reportó ventas por 60 millones de pesos y eso fue solo el inicio.



Un año después, la facturación ascendió a 600 millones, un incremento de 900 por ciento y los números seguían creciendo a medida que la marca y sus productos se posicionaban en el mercado.



"Para nuestro tercer año, logramos crecer 233 por ciento con ventas cercanas a los 2.000 millones de pesos; mientras que en 2022, cerramos con un total de 4.500 millones, cerca de un millón de dólares”, comentó Sara Marín, quien agregó que bajo esa estrategia de calidad y ampliación del portafolio de productos se han ido consolidando en el segmento de accesorios masculinos.



Esta marca colombiana está presente en México y Estados Unidos, con productos modernos, versátiles y asequibles. Foto: El Tiempo / cortesía

La estrategia del éxito

Entrar en las grandes ligas no fue tampoco nada fácil, pero con persistencia y calidad lo lograron y hoy sus productos se consiguen en centros comerciales de Bogotá, como el Andino, El Retiro y Parque La Colina.



Desde el principio, estos jóvenes emprendedores estuvieron comprometidos con la idea de mostrar el talento de la manufactura colombiana y de crear productos únicos que destacaran en el mercado, con un enfoque en la calidad, la atención al detalle y un compromiso profundo con sus clientes, lo que los llevó no solo a estar pronto en el gusto de los consumidores colombianos, sino que además les permitió entrar al mercado de México y Estados Unidos.



"El camino no ha sido tan fácil como parece. La pandemia fue nuestra primera gran dificultad -recuerda Sara al señalar que-, en aquel momento, habíamos decidido montar tres islas en centros comerciales que solo duraron 15 días. Invertimos todo lo que teníamos en mobiliario e inventario para cubrir los nuevos puntos, lo que nos dejó sin flujo de caja para responder a nuestras obligaciones".



Dicen los emprendedores que la pandemia los obligó a reinventarse, como a miles en el país. Lanzaron la versión digital de su empresa, lazo.com.co, lo que les permitió crecer a nivel nacional.



Sin mucha experiencia laboral, los tres han tenido que aprender por su cuenta lo que implica dirigir una empresa, desde pagar impuestos y tratar con el personal, hasta crear productos desde cero, lo que les ha permitido madurar a nivel profesional.



Los fundadores de Lazo tienen perfiles distintos que se complementan. Salomón Hakim es el encargado del área de creación de producto y servicio al cliente; Martin Carvajal está al frente del área administrativa y financiera y Sara Marín es la encargada del área de mercadeo, pues es una apasionada de la creación de storytelling, el empaque y las campañas de marketing.



Según sus creadores, Lazo ha logrado su éxito gracias al compromiso inquebrantable de los tres socios fundadores, quienes se enfocaron ciento por ciento en el negocio desde el primer día.



"Trabajando sin jefes y sin temor al fracaso, dedicamos nuestros días a encontrar formas de hacer crecer la empresa. Además, siempre pensamos en grande, sin límites ni miedo al fracaso, convencidos desde el principio de que podríamos tener la empresa de accesorios de hombre más grande de Colombia", señalan.



Otro aspecto fundamental de su éxito como empresa, es que reinvierten la totalidad de sus ganancias en el negocio, evitando la necesidad de buscar recursos externos y facilitando un buen flujo de caja.



Por último, su enfoque en el cliente asegurando de que cada decisión que toman agregue valor y los beneficie.