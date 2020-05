Lo que viene para usuarios de Latam tras acogerse a bancarrota

Incrustada en el sector más golpeado por el coronavirus: el del turismo y el transporte aéreo, la aerolínea Latam decidió acogerse al capítulo 11 de la ley de bancarrota en Estados Unidos, lo que, según explicaciones de Roberto Alvo, presidente de Latam Airlines, "es un proceso voluntario que vemos como un beneficio.



Es la mejor opción para reformularnos, pues con el capítulo 11 tenemos un mecanismo de protección que nos permitirá seguir operando y reabriendo en la medida en que en cada país los gobiernos tomen las decisiones de hacerlo".

Para los usuarios del servicio de la compañía, que lleva ya una década operando en Colombia, Alvo confirmó que "los compromisos pasados con las personas siguen, las millas continúan siendo válidas, la interacción con las agencias de viajes... ".



Esto, porque el capítulo 11 es un proceso judicial que le permite a la compañía reorganizarse en un plazo que, si bien no es fijo, pues depende de muchas variables, tiene un margen de 12 a 18 meses, tiempo que podría ser suficiente para que la aerolínea vuelva a entrar en la total normalidad, lo que Alvo estima que no será a tan corto plazo: "2 o 3 años", calculó.



Según expresó el directivo de la compañía, el estimado que tienen hasta el momento es el de poder recuperar el 50 % de la operación a final de año. Sin embargo, todo estará sujeto a la demanda que permitan las restricciones.

Protección del empleo

En medio de la afectación que causado el coronavirus en el sector del transporte aéreos, Latam, con sede en Santiago de Chile, tiene una fuerte presencia en Colombia y, en el 2019, cerró con el 25 % de la operación en el país.



En los países donde tiene presencia, la aerolínea transportó a más de 70 millones de pasajeros al año pasado, pues cuenta con más de 300 aviones.



No obstante, en medio de la crisis, se vio avocada a eliminar 1.850 puestos de trabajo, tanto en Chile, Colombia, Ecuador y Perú.



Sobre el futuro en materia laboral, Alvo indicó que precisamente la decisión de acogerse a la ley de bancarrota les permite tratar de mantener la mayor cantidad de empleos. Sin embargo, expresó que proteger toda la mano de obra es algo en lo que no se puede comprometer, ya que, insistió, "todo depende de si hay demanda para volar".



Alvo indicó que el tema del empleo ha sido uno de los más dolorosos, puesto que se trata de prescindir de gente que estaba haciendo bien su tarea. "Es un momento difícil para la industria. Hace dos meses pedimos a la plantilla de trabajadores reducir su salario y todos, en su totalidad, lo hicieron. Mi tarea ahora es ajustar el tamaño de la operación , teniendo en cuenta que, por años, el panorama no volverá a tener la normalidad del 2019".

Aún no deciden si se irán de la Bolsa de Nueva York

En días pasados, la aerolínea Avianca, tras su acogida también al capítulo 11 de la ley de bancarrota en Estados Unidos, suspendió sus operaciones en la bolsa de Nueva York, mientras que mantuvo su participación en la bolsa local colombiana. Al respecto, Alvo indicó que aún no toman la decisión con respecto a la bolsa estatodounidense, pero en la local, que para ellos es la de Chile, continuarán participando.



