Con una participación del 34 % en el mercado aéreo, el CEO de Latam, Roberto Alvo, habla de la situación de la aerolínea y de la confianza en el país, pese a la pandemia y la coyuntura política y económica.

Está de paso por Colombia, ¿cómo está viendo las cosas

Me gusta mucho venir y ver cómo hemos ido desarrollando Latam por Colombia a lo largo de los años. Es un momento interesante, importante para la aviación en Colombia. Venimos de la crisis más grande de la historia en la industria aérea por la pandemia que afectó a todo mundo: a las líneas aéreas, al turismo, incluso las personas que estuvimos mucho tiempo encerradas. Hoy estamos viendo una recuperación interesante en el mercado a nivel mundial, la gente está volviendo a volar, tratando de disfrutar un poquito más.

¿Y al país? ¿Con mucha turbulencia?

Colombia es el segundo mercado más grande de Sudamérica después de Brasil y por lo tanto es un mercado importante para Latam o para cualquier operador

TWITTER

Colombia es el segundo mercado más grande de Sudamérica después de Brasil y por lo tanto es un mercado importante para Latam o para cualquier operador. Yo veo un mercado que tiene potencial de recuperación, el turismo creo que tiene un potencial de crecimiento gigantesco y la pregunta importante es ¿cómo aprovechamos el potencial de un país que necesita el transporte aéreo de manera fundamental?

A su juicio, ¿en qué grado de recuperación está hoy el sector?

En Colombia la cantidad de pasajeros está levemente superior a la prepandemia y fue uno de los países que se recuperaron más rápido, eso es interesante. Hoy en día está en una situación más o menos de estabilidad. Obviamente, que dos compañías hayan dejado de operar generó cierta pausa en este crecimiento, pero Latam salió a responder rápidamente, tomamos la decisión en 15 días de invertir 200 millones de dólares en 5 aeronaves que ya están operando, son 200.000 sillas al mes adicionales para permitirles a los colombianos seguir moviéndose dentro de Colombia y hacia afuera. Y sinceramente creo que los prospectos hacia lo que queda del año son en general positivos, veo una situación económica relativamente estable en Colombia y sí tenemos variables que son complejas para la industria y que hay que ver con cuidado: el precio del petróleo, la moneda, la inflación obviamente, pero yo tengo una visión moderadamente optimista de la industria.

¿Aún hay una deuda pendiente con el turismo, en especial con San Andrés?



El turismo es una política de Estado y eso requiere no solamente de infraestructura aérea, requiere infraestructura terrestre, promoción de los destinos, no solo dentro de Colombia sino en el exterior. El país tiene el potencial, es cosa de mirar el ecosistema, la geografía, no solo las playas y la Orinoquía, la selva, el potencial es gigantesco, la pregunta es: ¿cómo se destapa ese potencial? Y ahí el Estado tiene un rol que jugar de generar incentivos que permitan que eso se desarrolle. Un buen ejemplo es el IVA de los tiquetes, que también afecta al sector turístico, la vuelta al 19 por ciento genera un freno importante en el desarrollo del turismo. San Andrés es importante, somos la línea aérea que opera más destinos a San Andrés y siempre hemos tenido presencia. Parte de los cinco aviones que trajimos los dedicamos a tratar de compensar la falta de oferta que hubo en San Andrés por la salida de los operadores.

Para Roberto Alvo, presidente de Ejecutivo de Latam Airlines Group, proteger toda la mano de obra es algo en lo que no se puede comprometer. Foto: Cortesía Latam Airlines

¿Esta última reforma tributaria qué tanto los sigue afectando?



Yo comprendo la necesidad de los gobiernos de tratar de aumentar sus ingresos y dedicarlos a planes o programas de impacto social positivo, así que creo que hay que partir reconociendo que aquí al final del día necesitamos encontrar un equilibrio entre lo que necesita el sector privado, lo que necesita el sector público. La pregunta es: ¿cuáles son las políticas que generan ese costo beneficio razonable? La industria aérea por cada empleo directo genera entre tres y seis indirectos: la persona que atiende el hotel, el taxista, el tipo del aeropuerto, la gente que trabaja en los restaurantes. Entonces una política como volver al 19 por ciento del IVA, desde mi punto de vista, no es la mejor manera para tratar de impulsar un sector que puede ser crítico para Colombia.

¿Cómo están viendo el proceso de integración entre Avianca y Viva?



La primera pregunta que uno se tiene que hacer es: ¿por qué dejaron de operar dos líneas aéreas en Colombia y no en ningún otro país en la región? Es cierto que existen factores macroeconómicos como la devaluación, el precio del petróleo, que han afectado, pero son factores comunes a otros países, también el precio del petróleo nos afecta a todos. Hay dos factores importantes por los cuales esto sucedió: el primero, la carga impositiva en Colombia respecto a los tiquetes es muy grande. La segunda razón es la necesidad de acceso a la infraestructura, aquí el aeropuerto El Dorado es central para Colombia, mientras no exista un acceso más abierto, más equitativo, va a ser difícil que la industria se pueda desarrollar.

¿Qué significa eso?



Hoy en día es muy difícil aumentar la capacidad de Bogotá, si bien la infraestructura soporta más vuelos, hay que hacer cambios que yo creo que el Gobierno los tiene claros

TWITTER

Bogotá es un aeropuerto congestionado. Hoy en día es muy difícil aumentar la capacidad de Bogotá, si bien la infraestructura soporta más vuelos, hay que hacer cambios que yo creo que el Gobierno los tiene claros, que van a permitir que en el tiempo El Dorado crezca, pero por el momento está congestionado y para poder generar un ambiente competitivo más sano es importante que la disponibilidad de slots de derechos de despegue y aterrizaje que existen en El Dorado sean distribuidos de una manera que permita a las líneas áreas de desarrollarse y crecer. Latam ha tomado la decisión firme de invertir en Colombia, trajimos cinco aviones, que son 200 millones de dólares, y vamos a traer más, pero si nosotros queremos desarrollar una verdadera alternativa para los colombianos, para viajar tanto dentro como fuera de Colombia y hacerlo de manera que la libre competencia sea limpia y sana, es importante generar ese acceso.

Facebook Twitter Linkedin

La empresa opera en Colombia Foto: Cortesía

¿Y eso no pasa hoy?

Hoy en día la Aerocivil, que desde mi punto de vista ha hecho un buen trabajo y ha resistido presiones importantes para tratar de emitir más rápidamente de lo necesario sus opiniones, se ha enfocado en tratar de defender los parámetros de la libre competencia para la industria aérea.

¿Pero concretamente qué piden?



No nos oponemos a la integración de Avianca y Viva

TWITTER

No nos oponemos a la integración de Avianca y Viva, pero esta es la transacción más compleja que ha tenido la industria en Colombia en muchos años y eso requiere un estudio muy detallado de los efectos que significa esa transacción, si es aprobada y si esa transacción que ya fue aprobada, digamos con condiciones, involucra condiciones que no permitan que otros actores del mercado se desarrollen, va a ser una mala decisión para Colombia.

¿A ustedes cómo los afectaría?



Básicamente. en que no nos permitiría generar nuestros planes de negocios y si nosotros queremos es crecer en Colombia y ser una alternativa, se vería impedido, se vería debilitado, sería mucho más complejo poder nosotros desarrollarnos en el mercado nacional e internacional.

¿Han expuesto eso a la Aerocivil?



Aerocivil entiende bien. Yo creo que hay buena experticia y entienden bien cómo funciona el mercado en Colombia y la importancia de una distribución razonable y equitativa, creo que la resolución de Aerocivil de marzo, el año pasado, que aprobaba la integración entre Avianca y Viva, pero que generaba condicionamientos, era una resolución que desde nuestro punto de vista tenía aspectos por mejorar de índole técnica, pero en el fondo nos parecía una decisión bastante adecuada al contexto de la decisión que tenía que tomar Aerocivil. La integración de Avianca-Viva si no tiene condicionamientos que permitan que los competidores y otros actores del mercado puedan desarrollar sus planes de negocios, nos afecta a nosotros, afecta a otras leyes del mercado y afecta la industria aérea en Colombia.

¿Cómo analizan la situación política del país ?



El país va tratando de avanzar en la reforma de salud y los efectos políticos que esto ha generado, y obviamente creo que eso genera cierta incertidumbre y veremos cómo el Gobierno en el corto plazo lo desarrolla. Nosotros en el mediano plazo somos optimistas con Colombia, no estamos viendo ni estamos sintiendo que la macroeconomía en particular se vea afectada por estos efectos políticos, creo que eso es bueno.

ERNESTO CORTÉS F.

EDITOR GENERAL EL TIEMPO

