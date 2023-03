El pasado viernes 10 de marzo, Latam Airlines Colombia, filial colombiana de Latam Airlines Group, publicó un comunicado en el que dio a conocer la nueva ruta aérea que estableció entre Bogotá y Riohacha. La compañía aseguró que inició los estudios para ofrecer el trayecto desde hace algún tiempo.

El comunicado de la aerolínea contiene varios detalles respecto a cómo funcionará la ruta aérea. Esta comenzará su operación el próximo 28 de marzo en aviones Airbus 320 y 319, los cuales tienen capacidad para 176 y 144 pasajeros, respectivamente.



Respecto a los horarios, el comunicado de la compañía aseguró que los vuelos operarán de manera diaria, siete días a la semana. Afirma también que esto se realizará por medio de un vuelo que sale de Bogotá a las 9:45 a. m. y otro que regresa desde Riohacha a las 11:40 a .m.



Además, Latam anunció que ofrecerá una tarifa promocional de apertura de 185 mil pesos colombianos por trayecto para volar hasta el 30 de octubre del 2023. Sin embargo, este precio no aplicará para comprar tiquetes correspondientes a vuelos entre el 6 y el 9 de abril.



Santiago Álvarez, director ejecutivo de Latam Airlines Colombia, aseguró en el comunicado que “Riohacha es un destino que veníamos evaluado desde hace un tiempo como una buena alternativa para crecer nuestra operación en el país”.



Actualmente, la única ruta entre las dos ciudades la ofrece Avianca por un precio inicial de 256 mil pesos por trayecto.



REDACCIÓN TENDENCIAS

EL TIEMPO