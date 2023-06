Desde hace algunos años, el sistema de facturación en Colombia ha entrado en el campo de la tecnología y se ha convertido en una herramienta para que los dueños de empresas y comerciantes entreguen sustento de compra a sus clientes.



Se dice que también es un ahorro significante de papel y un método seguro que optimiza el trabajo de las labores contables y de registro tributario.

No obstante, así como tiene sus beneficios, también puede ser un motivo de sanción para aquellos comerciantes que estén obligados a usar la metodología y que no la empleen en sus establecimientos de comercio.

En el país, con millones de negocios, solo hay 350.000 facturadores. Foto: Archivo / EL TIEMPO

Expertos afirman que la facturación electrónica ayuda al control fiscal en aspectos como la trazabilidad, el almacenamiento, la conservación y la seguridad de la información.



Así mismo, permite llevar un registro del programa de fiscalización y de los procesos de devolución de saldos a favor.



Pero cuidado, aquellos comerciantes que no utilicen la facturación electrónica pueden acarrear sanciones económicas con multas que van desde el 1% de las operaciones registradas en la factura.



Cabe mencionar que este valor no puede superar las 950 Unidades del Valor Tributario Anual (UVT) y que, si se envían con errores, la sanción no puede superar los 15.000 UVT.



Dentro de las consecuencias también se menciona el cierre temporal o definitivo del establecimiento comercial por no seguir a cabalidad el artículo 684-2 del Estatuto Tributario.

JUAN PABLO CONTRERAS RÍOS

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

