La publicidad de On Vacation bajo investigación de la SIC

Aunque son varias las infracciones de la sociedad Tour Vacation Hoteles Azul (On Vacation) que investiga la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) -como incumplimiento a los viajeros y deficiencias en la calidad de los servicios- la publicidad engañosa se convierte en una de las principales razones que puso a esa compañía bajo vigilancia especial de esa entidad.



Incluso en meses pasados le impuso sanciones por 582 millones de pesos, por violación a las normas publicitarias.

Por ejemplo, en el plan ofrecido para el Eje Cafetero On Vacation no señaló el prestador de los servicios turísticos.



Así mismo, en el plan como destino Isla Margarita, en Venezuela, no especificó la duración del mismo ni los medios de transporte de llegada.



“Además, en ninguno de los dos planes se indicó el precio final del paquete, dado que se señaló un precio ‘desde’ , lo que resulta inexacto frente al valor final que debe conocer el consumidor de servicios turísticos”, dice el pliego de cargos de la SIC.



Entre tanto, en una pieza publicitaria publicada en agosto del 2018, que ofrecía viajes a la isla de San Andrés, no indicó la fecha exacta de la oferta.



On Vacation también colocó en uno de sus avisos la leyenda: ‘Las imágenes son de referencia, las características y condiciones pueden variar’, lo que violaría la ley 1480 del 2011.



La empresa debe prestar un plan de cumplimiento de las promesas al consumidor ante la SIC y puede seguir ofreciendo sus servicios.



