A dos días hábiles (11 de enero) para que concluya la oferta pública de adquisición de acciones (opa) que la familia Gilinski lanzó a finales del año pasado para adquirir entre el 25,344 y el 31,68 por ciento del Grupo Sura, a razón de 8,01 dólares por por acción, la avalancha de aceptaciones de accionistas dispuestos a vender sus participaciones en dicha organización, como estiman los analistas, sigue sin aparecer.



De hecho hasta ayer jueves, del porcentaje máximo que pretenden adquirir los inversionistas vallecaucanos, solo tenían el 1,14 por ciento de las acciones en circulación de la holding financiera y empresarial del Grupo Empresarial Antioqueño (GEA), lo que indica que entre este viernes y el martes, antes de la 1 de la tarde, tendría que llegar un 24,2 por ciento para completar, al menos, el porcentaje mínimo que buscan.



Y si no logran este cometido, ¿qué caminos les quedan a los inversionistas?



La alternativa de extender el plazo de la opa, como sí ocurrió con la de Nutresa, ya no podrá extenderse. Esa alternativa ya expiró, toda vez que el miércoles de esta misma semana la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) informó que: "El periodo de recepción de aceptaciones de la Oferta Pública de Adquisición (OPA) de Acciones Ordinarias de GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA S.A. finaliza el martes 11 de enero de 2022 a la 1:00 pm".



No obstante, habrá que esperan cuántas aceptaciones más llegan entre hoy vienes y el próximo martes a la hora establecida por la plaza bursátil.



Hasta el momento 1.116 accionistas de Grupo Sura han manifestado su intención de venderles a los Gilinski, al menos, 5'357.335 millones de acciones, las cuales representan el 3,65 por ciento del porcentaje máximo a comprar, es decir, 31,68 por ciento.



De no completarse las aspiraciones de los inversionistas, las reglas establecidas en la opa indican que estos podrían ejercer la opción de adquirir una menor participación, pero no una más allá del máximo establecido en el cuadernillo de la opa.



"De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3.3.3.14 del Reglamento General de la bvc, en caso de que no exista una oferta competidora y el número de aceptaciones de la Oferta supere la cantidad máxima de valores mencionada en el presente Aviso, el Oferente se compromete a no modificar la cantidad máxima ofrecida", se lee en el reglamento.



An este también se aclara que: "Adicionalmente, según lo establecido en artículo 3.3.3.14 del Reglamento de la bvc, en caso de que no exista una oferta competidora y el número de aceptaciones de la Oferta sea inferior a la cantidad mínima de valores mencionada en el presente Aviso, el Oferente podrá, a través de Servivalores GNB Sudameris S.A. Comisionista de Bolsa, modificar la cantidad mínima ofrecida únicamente en los términos previstos para ello en la regulación de la bvc".



El Tiempo