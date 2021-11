Dian conmina a influenciadores para que paguen sus impuestos por publicidad

Los llamados influenciadores tienen que pagar impuestos sobre los ingresos derivados de los servicios que prestan a algunas empresas en materia de publicidad. Así se los hizo saber la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) a las personas naturales que crean y desarrollan contenidos digitales en plataformas existentes o prestan servicios de publicidad, de los cuales obtienen ingresos y deben cumplir con las respectivas obligaciones tributarias.



La entidad tributaria ha detectado que si bien muchos de estos influenciadores han cumplido con su obligación de declarar renta, también ha detectado que estos no han incluido la totalidad de su patrimonio, así como tampoco la totalidad de sus ingresos obtenidos en desarrollo de su actividad.



"Se han hecho invitaciones para que cumplan de manera voluntaria con la obligación de declarar renta y el impuesto sobre las ventas IVA", señaló la Dian, y agregó que buena parte de estos influenciadores han sido receptivos y cumplidos con el llamado de la entidad.



De igual forma le recordó la entidad que es importante tener en cuenta que cualquier incremento en el patrimonio líquido debe estar justificado e invitó a que se haga una revisión de sus declaraciones a fin de verificar que lo declarado corresponda a la realidad.



Cifras de esta nueva industria apuntan a que cada año los influenciadores en Colombia pueden mover más de 10 millones de dólares. Un informe de Top Dollar Insight, señaló que Ami Rodríguez es el YouTuber que más dinero gana en Colombia. Según las cifras dadas por la firma, el influencer colombiano que contaba el año pasado con más de 6 millones de seguidores en sus cuentas ganaba cerca de 234.000 dólares mensuales (900 millones de pesos).



La Dian señaló que quienes no han atendido los requerimientos de la entidad en cuanto a sus obligaciones tributarias, se les seguirán las actuaciones administrativas correspondientes.



ELTIEMPO