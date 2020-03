Más empresas se unen para dar ayudas a sus empleados y la comunidad

Las empresas en Colombia continúan 'metiéndose la mano en el bolsillo' para ayudarles a sus empleados y a las comunidades a enfrentar la orden de cuarentena decretada por el Gobierno para evitar una mayor expansión del covid-19 en el país.

Las directivas de la empresas de bebidas gaseosas Postobón informaron que la compañía invertirá 9.000 millones de pesos en el desarrollo de ventiladores mecánicos para que puedan ser usados en pacientes con condición crítica causada por el covid-19.



Los recursos serán entregados a Ruta N para la iniciativa #InnspiraMED, un esfuerzo colectivo de instituciones públicas y privadas, creada con el fin de aportar una solución para la producción de ventiladores mecánicos para tratar a los pacientes con complicaciones pulmonares causadas por esta epidemia.



Gracias a equipos interdisciplinarios (ingenieros, intensivistas y neumólogos, entre otros), se están desarrollando tres prototipos que puedan ser producidos con materiales e insumos disponibles o de fácil consecución y con una funcionalidad mínima necesaria. Estos ventiladores ayudarán a mitigar el déficit existente en el país para la atención de pacientes críticos afectados.



Adicional a ese aporte, y con una inversión estimada de 1.500 millones de pesos, Postobón inició la entrega de un millón de litros de agua y otras bebidas, con el fin de apoyar las necesidades de hospitales y de su personal médico, así como las de comunidades vulnerables con dificultades de acceso a productos y servicios, en distintas ciudades del país.



Estas entregas se extenderán durante el tiempo que dure la cuarentena nacional y son coordinadas con el apoyo de la Cruz Roja Colombiana, la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia (ABACO), la Policía Nacional y las Fuerza Militares.

Ecopetrol

Trabajadores de Ecopetrol y Cenit, filial de transporte y logística de hidrocarburos, pusieron en marcha una campaña para donar un día de su salario o un monto de libre elección a través de la plataforma PSE, para apoyar a los colombianos más afectados por la pandemia.

​

La iniciativa se realiza con el apoyo de la Fundación GE. A la fecha, a través de las dos modalidades de aporte 1.168 colaboradores de estas dos compañías, han realizado contribuciones por más de 280 millones de pesos a través de plataformas virtuales. Los recursos están siendo destinados a la compra de mercados para las familias que viven de un salario diario, trabajadores informales y habitantes de la calle.



Bioenergy, filial de biocombustibles del Grupo Ecopetrol, puso a disposición del mercado un millón de litros de alcohol para ser utilizados para el procesamiento de gel antibacterial o desinfectantes, productos necesarios para atender la emergencia sanitaria. Las personas que estén interesadas en sumarse a esta iniciativa lo pueden hacer a través de la página de la Fundación: https://www.fundacionge.org/

Recientemente, Bioenergy, filial de biocombustibles del Grupo Ecopetrol, puso a disposición del mercado un millón de litros de alcohol para ser utilizados para el procesamiento de gel antibacterial o desinfectantes, productos necesarios para atender la emergencia sanitaria.

Naturgas

La Asociación garantizó la prestación de este servicio indispensable para la población, sobre todo de los usuarios de gas natural de estratos 1 y 2 (más de 6 millones de familias) en la actual emergencia sanitaria.



Indicó que los hogares más vulnerables del país, que no puedan pagar el recibo del próximo mes, tendrán la posibilidad de diferir la tarifa durante 36 meses, sin penalidades ni interés de mora.



“La industria tendrá la flexibilidad necesaria para cumplir con esta decisión del Gobierno y sigue comprometida para garantizar la continuidad del servicio. Todas las empresas de producción, transporte y distribución reconocen la difícil situación actual y trabaja de la mano del ministerio de Energía para garantizar que hogares, comercios, industrias y generadoras de energía reciban el gas natural que requieren”, afirmó Orlando Cabrales Segovia, presidente de Naturgas.

La agremiación se une al llamado de la ministra María

Pernod Ricard

Por su parte, Pernod Ricard, a través de su marca Chivas Extra, creó un fondo para ayudar económicamente y dar continuidad a los planes de formación virtual para bartenders y staff de restaurantes, bares y discotecas con el objetivo de apoyarlos durante esta coyuntura que estamos atravesando globalmente.



Con esta iniciativa la compañía busca sumar más esfuerzos para la protección de la industria y el bienestar de aquellos que siempre nos han apoyado.



A estos bartenders y staff que, debido a la situación que vivimos hoy en Colombia, la firma quiere reconocerles su responsabilidad al cerrar sus barras. Esta decisión implica incertidumbre y un impacto económico muy fuerte para el gremio, por eso hoy brindamos por ellos y queremos corresponder de alguna manera todo lo que nos han dado y la manera de hacerlo será a través de la creación de un fondo económico que contribuya con su bienestar y el de sus familias en estos tiempos difíciles, indicaron sus directivas.

Natura

Natura & Co América Latina (Avon, Natura, The Body Shop y Aesop) anunció que desde esta semana se concentrará -de forma gradual en cada operación- en la producción de artículos esenciales de higiene personal, además de alcohol en gel y líquido, cruciales para frenar la propagación de Covid-19. La compañía dejará de producir por el momento otras líneas como maquillaje y perfumería.



Ante el escenario actual y para garantizar la fuente de trabajo de todos los colaboradores, la compañía se comprometió públicamente, además, a no adoptar ningún programa de desvinculación en los próximos 60 días. Al aplicar el criterio de esencialidad para limitar las operaciones de producción y logística, la empresa logrará que se mantenga en sus hogares un número aún mayor de colaboradores.

Minesa y Sidoc

Minesa, por su parte, suspendió desde hace 10 días las actividades laborales ordinarias que requieren desplazamientos fuera o dentro del país, incluyendo los viajes entre Bucaramanga y los municipios de Soto Norte.



Dentro de las medidas internas implementadas indicaron que preservarán el empleo de sus 252 colaboradores en especial el empleo local, garantizando la tranquilidad económica de estos.



"Estamos buscan medidas que nos permitan mantener nuestras operaciones activas para seguir con el abastecimiento de bienes y servicios locales, así como con el desarrollo de nuestros programas sociales que permitan mitigar el impacto socioeconómico en el territorio de los efectos de la emergencia", indicaron sus directivas.



Por su parte, la Siderúrgica de Occidente (Sidoc), también suspendió todas sus labores en la plata de Yumbo (Valle del Cauca) hasta el próximo 13 de abril. No obstante, las directivas de la compañía indicaron que continuarán pagando el salario de sus más de 700 empleados.



Por: Economía y Negocios