Tecnoquímicas, a pagar $ 26.000 millones por burlar pagos a la SIC

A días de dejar su cargo como superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, estrenó una ejemplar sanción contra la firma Tecnoquímicas y cinco de sus ejecutivos.



Mediante resolución, ordenó que pagaran una sanción de 26.769 millones de pesos, por hacer trampa a la hora de cancelar las multas iniciales que se les impusieron por hacer parte del llamado ‘cartel de los pañales’, a través del cual acordaron precios de ventas con otras dos firmas: Familia y Kimberly.

Según le explicó Robledo a EL TIEMPO, la ley de control a la libre competencia prevé que las personas naturales sancionadas por la SIC deben pagar de su propio patrimonio las multas. La razón: son ellos los que concertaron, planearon y ejecutaron las cartelizaciones.



Pero la SIC dice que Tecnoquímicas ejecutó operaciones fachada para que los pagos salieran de sus arcas.



Si bien los multados aparecen solicitando préstamos bancarios para cubrir las sanciones, estas terminaban siendo pagadas a través de bonos ocasionales que les pagaba la empresa. La SIC estableció que dichos desembolsos coincidían con las fechas en la que los cinco multados debían pagar cuotas de los créditos.

“No solo violaron la ley de competencia con la conformación de un cartel empresarial por más de una década en un producto de consumo masivo como los pañales desechables para bebé, sino que además evadieron o se burlaron de la capacidad sancionatoria del Estado, haciendo maniobras fachada para esconder el ilícito pago que hicieron o asumieron de la multa, finalmente, a nombre de sus empleados sancionados”, explicó Robledo.

Los sancionados

La sanción recae inicialmente sobre Tecnoquímicas, a la que primero se le impuso una multa por 68.000 millones de pesos por participar en el ‘cartel de los pañales’, y ahora deberá pagar un castigo adicional por 25.780 millones de pesos.



Y sus ejecutivos recibieron un castigo similar. Ernesto Trujillo, vicepresidente sénior, recibió una multa inicial de 198 millones de pesos y ahora tendrá que pagar 312 millones de pesos más. En similar circunstancia quedó María del Pilar Correa Lenis, quien tiene un cargo igual en Tecnoquímicas. La primera sanción en su contra fue de 117 millones de pesos y ahora tiene que pagar otros 234 millones de pesos.





Vanessa Hatty Benavides, gerente de la empresa, tuvo una multa inicial de 24,8 millones de pesos y la SIC le impuso una nueva por 50 millones de pesos.



Los otros sancionados son el gerente Luis Felipe Puerto Tobón, cuya multa saltó de 39 millones de pesos a 78 millones de pesos, y Diego Quijano, sancionado inicialmente con 155 millones de pesos y quien ahora tendrá que desembolsar una suma adicional de 312 millones de pesos.

‘No hubo burla’

En la noche del martes, Tecnoquímicas emitió un comunicado en el que aseguró que no burló las multas impuestas y que instaurará acciones legales para defender su posición.

​

Además, dijo que los bonos de los que habla la SIC son habituales y corresponden a indicadores de desempeño. Por eso calificó de “sorpresiva y arbitraria la sanción”, que aún no les ha sido notificada.



“El superintendente concluye, de manera injusta y pretermitiendo instancias, que la compañía asumió las multas personales e individuales de los directivos de la compañía, pagadas con bonificaciones ocasionales. Los bonos se otorgan de manera habitual, a distintos niveles de la compañía por cumplimiento de indicadores y desempeño laboral, (...) Para el caso en particular, tanto los funcionarios, como Tecnoquímicas, incluyeron en su declaración los créditos recibidos.



"La Dian, en días pasados, certificó dichas declaraciones”, puntualizó la compañía.



UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com