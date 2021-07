Las habilidades más valoradas por las empresas tras la pandemia

La pandemia del coronavirus transformó las prioridades de las organizaciones en América Latina y el mundo.



PageGroup -compañía dedicada al reclutamiento especializado de profesionales- con el objetivo de conocer cómo las compañías en este nuevo contexto están visualizando el mercado laboral y enfrentando la demanda de talentos híbridos (perfiles con un equilibrio entre habilidades blandas y duras), realizó un estudio con presidentes, vicepresidentes, directores y gerentes generales de Colombia, Argentina, Brasil, Chile, México y Perú, en el que se evidencia la transformación y creación de nuevos perfiles y nuevas habilidades que les permitirá a las empresas navegar en la incertidumbre.

“En Latinoamérica antes de la pandemia los modelos de reclutamiento ya estaban migrando hacia la búsqueda de talentos fuertes en competencias blandas que pudieran responder a las nuevas dinámicas de equipos y del mercado laboral que venían adaptándose a la revolución digital. El covid-19 aceleró la necesidad de las organizaciones por contratar o desarrollar talentos híbridos que sean integralmente competitivos en un escenario altamente virtualizado”, expresó Beltrán Benjumea, managing Director de PageGroup Colombia.

Flexibilidad, una alternativa para incorporar talentos híbridos

De acuerdo con el más reciente estudio realizado por PageGroup, el 55 por ciento de las compañías en la región están encontrando en la temporalidad una alternativa para agilizar la consecución de perfiles que aporten fuertes habilidades blandas y competencias técnicas sin impactar costos.



El alcance a tantas herramientas tecnológicas ha permitido que la parálisis económica sea menos abrupta y que, a medida que se extienden o flexibilizan las cuarentenas, las empresas encuentren la manera de seguir operando hasta llegar al 100 por ciento de su capacidad.



En este sentido, los modelos flexibles de trabajo tienen mayor relevancia, algo sin precedentes, ya que parte de la gestión del cambio que debe impulsarse desde las áreas de recursos humanos es salir de los modelos tradicionales de contratación e innovar y adaptar modelos mixtos que permitan a las compañías contar con equipos multidisciplinarios y talentos híbridos por periodos definidos de tiempo o por proyectos específicos para lograr conseguir los objetivos, sin que esto represente un desgaste en rotación y volatilidad del talento.

Ventajas de talentos híbridos

Al consultarle a los ejecutivos de la región sobre cuáles son las ventajas de contar con talentos híbridos en las organizaciones manifestaron:

Afrontar mejor los momentos de crisis e incertidumbre (78,7%) Obtener mejores resultados económicos (65%) Lograr sinergias entre las áreas de la compañía (62%) Promover la innovación empresarial (38,8%) Tener una mejor atención al cliente (33%) Adoptar nuevas tecnologías (7%)

Aumento de la demanda de habilidades blandas

La pandemia aceleró el futuro del trabajo a una velocidad vertiginosa y el 90 por ciento de los ejecutivos de la región afirma de manera contundente que la situación actual ha incrementado la demanda de perfiles con fuertes habilidades blandas como liderazgo, motivación e inteligencia emocional. Puesto que se convierten en imprescindibles para mantener a los equipos inspirados y enfocados en continuar desempeñándose con un alto rendimiento.



En Colombia, las habilidades blandas que más valoran los líderes empresariales son: trabajo en equipo (50 por ciento), comunicación asertiva (29,3 por ciento) e inteligencia emocional (25,9 por ciento). Por otro lado, las habilidades técnicas que son consideradas por los ejecutivos como las más relevantes son:

Bilingüismo o trilingüismo (36,8 %) Procesamiento de datos (32,8 %) Análisis estadístico (32,7 %) Gestión de datos (31,2 %) Gestión de campañas de marketing (24 %) Ciberseguridad (22,8 %) Marketing SEO / SEM (19 %) Lenguajes de programación (Perl, Python, Java y Ruby) (12 %)

El 80 por ciento de los ejecutivos considera que no contrataría un talento que cumpla con las habilidades técnicas, pero no con las habilidades blandas requeridas; una reafirmación más de la necesidad de encontrar integralidad en los perfiles debido a la complejidad del escenario actual.

¿Por qué no encuentran los talentos que necesitan?

Según los empresarios de América Latina consultados por PageGroup, el 61 por ciento afirma que el principal motivo por el cual una vacante es difícil de cubrir, es debido a que los postulantes no cuentan con las habilidades blandas necesarias para asumir el cargo; seguido por un 40 por ciento que expresa que los postulantes no cuentan con los conocimientos técnicos requeridos; otro 24 por ciento dice que los candidatos no tienen la experiencia requerida; y un 35 por ciento relaciona la dificultad de hallar el talento adecuado porque el área de Recursos Humanos no encuentra fácilmente el perfil requerido.

Desafíos

En la carrera por desarrollar talentos híbridos, los principales desafíos a los que se enfrentan los ejecutivos de la región son la falta de presupuesto en las organizaciones (48,7 por ciento), falta de tiempo (47,2 por ciento) y ausencia de programas de formación y capacitación en las compañías (36,4 por ciento).



También se evidenció en el estudio de PageGroup que dos de cada cinco ejecutivos aseguran que encontrar profesionales híbridos es más difícil hoy que hace 5 años.



En Colombia, los ejecutivos manifestaron que los principales desafíos a los que se enfrentan las organizaciones al momento de desarrollar una nueva habilidad blanda o técnica en su fuerza laboral son:

Falta de tiempo: 58,3% Falta de presupuesto: 47,2 %. Falta de programas de formación y capacitación en la compañía: 27,8 %.

Las principales medidas para superar la carencia de habilidades en Latinoamérica son:

Capacitar periódicamente a los trabajadores actuales: 52 % Redefinir el perfil de las posiciones que se requieren: 40,4 % Invertir en mejores procesos de reclutamiento y selección: 32 % Redefinir los puestos de trabajo existentes: 26,2 % Realizar pruebas de competencias: 17,3 %

Los países que más invierten en capacitación y formación de sus talentos son: Brasil (62,4 por ciento), Colombia (60,6 %) y México (59,9 %). En promedio en la región el 52 % de las compañías están invirtiendo en la formación de sus colaboradores, mejorando sus competencias blandas y técnicas mediante la capacitación periódica y el 32 % está invirtiendo en mejores procesos de reclutamiento y selección para evitar los altos niveles de rotación a causa de una escogencia equivocada de un talento no híbrido.



“Cada vez son más los empleados cualificados y especializados que eligen trabajar por periodos de tiempo específicos sin estar atados a una sola compañía y, cada vez son más las compañías que recurren a este tipo de perfiles para darle dinamismo a sus estructuras, traer nuevas ideas a los equipos, gestionar el pensamiento estratégico y controlar los costos del headcount, a través de la disrupción de los modelos tradicionales de contratación y aprovechando la combinación de talento de planta con talento volátil que robustece la competitividad”, manifestó Benjumea.

