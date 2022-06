Sillicon Valley es el epicentro del crecimiento tecnológico a nivel mundial. Compañías de gran calibre como Google, Apple, Facebook, Netflix, entre otras, tuvieron su nacimiento allí y por eso se considera uno de los puntos neurálgicos para la evolución científica y digital.



El pasado 4 de mayo, se celebró la segunda edición del Summit:‘The Global Engineer’, organizado por la startup Terminal, en la cual fueron invitados varios expertos de compañías de Silicon Valley para exponer sus novedades y dar algunos consejos para la nueva generación de programadores.



En la conferencia algunos de ellos pudieron revelar qué habilidades esperaban de un buen desarrollador a la hora de contratarlo para su firma. Le contamos.

Adaptabilidad

Trabajar para una start up significa estar atento a los cambios más significativos para poder aplicarlos a sus modelos. Por eso es importante que un programador tenga la flexibilidad de adaptarse a los contratiempos y pueda tomar acciones con rapidez.



Así mismo, la adaptabilidad también tiene que ver con fusionarse con las diferentes mentes que conforman su equipo, pues según mencionan los expertos, estarán trabajando con personas de muchos lugares del planeta, por lo que es importante saber cooperar.

Comunicación

Es sumamente importante para algunas empresas poseer habilidades comunicativas perfeccionadas. Muchas veces no se tendrá el tiempo para solucionar todas las preguntas y por eso se debe ser claro y conciso con lo que se quiere dar a entender.



Aunque las reuniones muchas veces sean de manera remota, es importante que la persona se sepa adaptar de manera sincrónica a las situaciones. Es decir, que no necesita de una respuesta instantánea o en tiempo real para participar en la discusión del momento.



“Esta industria es bastante amigable con los que no somos nativos respecto al manejo del idioma. Es fundamental que los profesionales se centren en desarrollar sus habilidades comunicativas más que en las lingüísticas. Ser claro y conciso es más importante que tener un acento perfecto”, mencionó Andrés Hernández, director de Ingeniería y líder de Latinoamérica para Voyager al portal ‘Valora Analitika’.

Organización

La motivación es importante en un ambiente de tanto flujo de trabajo como lo es la vida digital, por tal motivo la organización y el buen manejo del tiempo serán las claves para hacer del entorno laboral un lugar sano para la mente y el cuerpo.



"Esta habilidad va de la mano de la comunicación y el manejo del tiempo pues los procesos de trabajo sistematizados harán que sea mucho más fácil informar a la gente sobre los pendientes que está sacando y, si es el caso, dejar de trabajar por ese día”, indicó Carolina Franco, directora de Marketing de Latinoamérica para Terminal al medio citado.

Manejo del tiempo

Va de la mano con la organización. Si bien la mayoría de programadores realizan sus operaciones remotamente, se deben establecer unos tiempos de trabajo para no realizar labores en exceso y producir agotamiento mental.



Los expertos recomendaron realizar una lista de tareas consecuente a las necesidades, tachar lo hecho y mostrar el progreso.

