No importa si se trata de un auto económico o de lujo, de un deportivo o familiar, es probable que una de estas familias haya estado detrás de su producción. Es que en el 2021, se fabricaron 79,1 millones de coches a nivel mundial y el 51% fue hecho por tan sólo ocho familias que concentran diversas empresas de los automóviles más conocidos.

(Le puede interesar: Ultra Air aumentará sus rutas en Colombia y busca entrar a 5 países más)

Esto significa que 40,3 millones de los carros que se compraron ese año hacen parte de las empresas que esas familias manejan. La permanencia de los apellidos fundadores en las juntas directivas de las compañías, o la aparición de nuevos grupos familiares, sólo significan la materialización del sueño que inició gracias a un empresario que quiso convertir su idea de negocio en un proyecto familiar.

1. Familia Toyoda: Toyota

Facebook Twitter Linkedin

Yokomotor - Toyota Foto:

El industrial japonés Kiichiro Toyoda fundó Toyota en 1933, sin embargo falleció en 1952. Luego su hijo Kiichiro y su nieto, Akio tomarían las riendas de la Corporación a pesar de no poseer ni el 1% del grupo. En el caso de Akio, y actual CEO, sus acciones son de 4.752.895 acciones, una participación del 0,1%. Su padre, quien falleció el 14 de febrero de este año, tenía 11.176.193 acciones en 2008, la última vez que su total se hizo público.



(Además: ¿Qué tan probable es que Colombia pueda ensamblar vehículos eléctricos?)



La transición de poderes entre generaciones es algo común en Japón, tanto así que los Toyoda son considerados los accionistas legítimos de la empresa, explica el experto en gobierno corporativo japonés, Zuhair Khan para Motorpasión. Así pues los Toyoda siguen teniendo una voz de peso a pesar de los 86 años que datan de la fundación del grupo corporativo.



Toyota es el principal productor de coches desde 2008 y no sería para menos, teniendo en cuenta que es propietaria de Toyota, Daihatsu y Lexus, y tiene participación en Subaru, Mazda y Suzuki. En 2021, ha producido más de 11 millones de vehículos, de los cuales casi 10,5 millones vía Toyota y Daihatsu y otros 760.000 coches bajo la marca Lexus.

2. Familia Porsche-Piëch: Grupo Volkswagen

Facebook Twitter Linkedin

Volkswagen Jetta GLI Foto:

La marca Volkswagen es un fabricante de automóviles que nació en 1937, por voluntad política de Adolf Hitler. Sin embargo, el ingeniero austriaco Ferdinand Porsche era el cerebro que maquinaba todo desde la matemática automotriz ya que diseñó el conocido coche del pueblo. Más adelante, él fundaría su propia marca pero sus descendientes tomarían las riendas de Volkswagen.



Ferdinand Piëch, quien falleció el 25 de agosto de 2019 y fue nieto de Porsche por parte de madre, dirigió por varios años el grupo alemán. En la actualidad, los Porsche y los Piëch son los que presiden la junta directiva de Porsche SE, holding financiero que controla el conglomerado de empresas y subsidiarias como Volkswagen AG, Porsche Engineering y Porsche Design Group. La familia Porsche-Piëch tiene un 100 % del poder de voto.



Se reportó que durante 2021, el grupo alemán construyó un total de 8,3 millones de vehículos entre las marcas Volkswagen, Audi, SEAT, CUPRA, Skoda, Bentley y Lamborghini.

3. Familia Chung: Hyundai

Facebook Twitter Linkedin

Hyundai Palisade en Colombia Foto:

Después de ser patrocinador oficial del Mundial Qatar 2022, no cabe duda que Hyundai es una de las marcas de autos más influyentes en la actualidad. Su historia se remonta a finales de la Segunda Guerra Mundial, luego de que finalizara la ocupación japonesa en Corea, en específico, en el año 1947.



(También: Renault Colombia busca ampliar sus exportaciones)



Fue Chung Ju-yung su fundador, que le dio el nombre de Hyundai Engineering and Construction Co. En 1967 se pasaría a llamar Motor Company con el objetivo de separar el negocio del automóvil con las otras líneas empresariales del grupo. En 1998, Hyundai se hizo con el control de Kia y en 2007 lanzó su marca de lujo, Genesis.



Hoy en día, Chung Eui-Sun, nieto del fundador, es el presidente de la compañía y quien controla la mayor parte de la fortuna que pertenece a la familia. Hyundai es la principal empresa de coches en Corea del Sur y es considerado un gran ejemplo de modelo de negocio en ese país puesto que impulsó su crecimiento económico en la segunda mitad del siglo XX.

4. Familia Agnelli: Stellantis

Facebook Twitter Linkedin

Porsche 911 Dakar Foto:

Giovanni Agnelli fue el empresario fundador de la casa empresarial Fiat en 1899. Su nieto, que tenía su mismo nombre pero tomó el apodo de Gianni, heredó en 1966 la empresa FIAT y su dirección tras un periodo en el que fue dirigida por Vittorio Valletta, otro de los fundadores de Fiat.



El nieto de Gianni, John Elkann, es ahora el presidente de Ferrari, Fiat Chrysler Automobiles y de Stellantis. Las marcas del grupo de este último grupo son Abarth, Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Maserati, Jeep, Chrysler, Dodge, RAM, Peugeot, Citroën, DS y Opel. En total producen 6,1 millones de coches. Están dentro del holding familiar Giovanni Agnelli B.V.

5. Familia Peugeot: Stellantis

Facebook Twitter Linkedin

Este es el nuevo eléctrico Peugeot e-208 Foto: 123RF

Stellantis posee otra rama familiar, la cual es conformada por los franceses Peugeot. Se trata de una familia que explotaba un molino. A partir de 1810 dan un giro industrial e inician a trabajar el acero, con utensilios de cocina, molinillos de café y piezas de relojería que ganaron reconocimiento.



76 años después, Armand Peugeot se interesó por el automóvil y creó su marca. A la par, sus sobrinos Pierre, Robert y Jules comenzaron a fabricar bicicletas en 1897, para luego fabricar su primer coche en 1906. Ambas empresas se fusionaron en 1910 para evitar competencia perjudicial entre los miembros familiares y no afectar la producción de los coches.



(También: Así es el imponente taxi volador eléctrico que ya completó sus primeras pruebas)



En los setentas, la marca Peugeot logró expandirse y tomó Citroën así como las filiales europeas de Chrysler, como Talbot.



Tras la constitución de Stellantis en 2021, la familia Peugeot tomó la vicepresidencia de la mano de Robert Peugeot II. Los Agnelli vía Exor poseen el 14,4 % de Stellantis, mientras que la familia Peugeot posee sólo el 7%.

6. Ford

Facebook Twitter Linkedin

Ford F-Series. Foto: Ford

Henry Ford fundó su compañía en 1903. Cinco años después, brindó a la industria la fabricación en serie con el Ford Model T de 1908, lo que hizo bajar el coste y el precio del coche de forma drástica. Una historia que no necesita gran presentación debido al impactó que causó.



Hoy, Ford es el octavo fabricante mundial, con más de 4,2 millones de unidades al año. En el plano de lo netamente ejecutivo de la empresa, la Ford Motor Company ya no es propiedad de la familia Ford desde finales de los años 50, pero siguen controlando el destino de la marca al disponer de la mayoría de los derechos de voto.Ford tiene las divisiones de Mazda, Aston Martin, Jiangling Landwind, Otosan y Ford Sollers.

7. Familia Quant: BMW

Facebook Twitter Linkedin

Autogermana trae la BMW iX xDrive40 M Sport Foto: Autogermana BMW iX xDrive40 M Sport

El Grupo BWM posee las marcas BMW, MINI, Rolls-Royce y Alpina. Pero curiosamente, los Quant no fueron unas de las familias fundadoras del grupo, fue hasta 1959 que tomaron control del grupo.



Herbert Quandt y Harald Quandt heredaron el imperio industrial de su padre, forjado en la Alemania nazi. Entre las compañías que heredaron estaba BMW al borde de su cierre, con una participación minoritaria, la fábrica de pilas AFA (VARTA) y el 10 % de Daimler.



(Más: Uber estrena su flota de vehículos eléctricos en Bogotá)



Herbert Quandt estuvo a punto de vender BMW a Daimler en 1959, pero cambió de opinión y tomó una decisión contraria: aumentó su participación en BMW hasta hacerse con el control de la marca con el 50% del capital.El Grupo BMW tiene fábricas en Alemania, Estados Unidos, México y Sudáfrica. En 2021, fabricó un total de 2,5 millones de coches.

8. Familia Li Shufu: Geely

Facebook Twitter Linkedin

La compañía china invirtió cerca de 2.700 millones de euros en la compra a Volvo. Foto: REUTERS

Li Shufu es el dueño y fundador de Geely. Es hijo de agricultores, inició su empresa gracias a un préstamo que su padre le hizo y su primer producto fueron recambios para neveras. Hoy el grupo es dueño de Geely Auto, Geometry, Lynk&Co, Proton, Volvo, Polestar, Zeekr, London Electric Vehicle Company (LECV) y Lotus.



Además, controla Smart y tiene una participación del 34,06% en Renault Motor Korea, así como en Aston Martin, marca de la que posee el 7,60 %. Por su parte, Li Shufu el dueño del 9,96% de Mercedes-Benz Group.





María Isabela Durán San juan

Escuela de Periodismo Multimedia EL TIEMPO

Más noticias