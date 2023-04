Puede que el nombre de C&B Papeles de Colombia, El Kiosco del Regalo y Masiv no le suenen de nada. Sin embargo, estas son tres de las empresas colombianas que más rápido están creciendo no solo en el país sino en todo el continente americano.



Desde hace cuatro años, el periódico británico Financial Times publica el listado de las 500 empresas de más rápido crecimiento en América y en la edición del 2023 se destacó a 10 colombianas: 8 de ellas son de Bogotá, una de Barranquilla y otra de Santa Marta.



En la posición número 168 aparece C&B Papeles de Colombia, que es una empresa bogotana que fabrica rollos de papel y papel higiénico, entre otros. Esta se fundó en el 2005 y tiene una tasa de crecimiento anual de 68 por ciento.



Le sigue en el puesto 300 la constructora Erwin Castro Salgado y en el 342 la empresa que ofrece servicios tecnológicos de aprendizaje Digital Content, con un crecimiento de 38 y 31 por ciento, respectivamente.

En la posición 345 está el Kiosco del Regalo que es una empresa que comercializa bonos virtuales de marcas reconocidas como Netflix, Spotify, Éxito y Jumbo, entre otras muchas.



En el lugar 347 aparece la compañía de logística y transporte GLE Colombia y las compañías colombianas de TI y software Parameta y Masiv aparecen en el 354 y en el 398.



También se destaca en el número 419 a la distribuidora de productos farmacéuticos y médico quirúrgicos FarmaPOS, en el 430 a la Organización MAS que produce productos de harina de trigo y en el 480 a CFD Ingeniería de Santa Marta.

El software y TI es el sector más representado en la lista pues alberga el 27 por ciento de las empresas de más rápido crecimiento. Foto: iStock

Estados Unidos, líder en crecimiento



El 75 por ciento de las empresas que aparecen en la lista de las de mayor crecimiento son estadounidenses. De hecho, las que lideran son CDL 1000, Axonics y VAST Data, de Chicago, Irvine y Nueva York, respectivamente.



El 15 por ciento de ellas son de Canadá y el 5 por ciento de Brasil, como Peers Consulting & Technology, UDS Tecnologia y JA Saúde Animal.



De la región también se destacan algunas como la aerolínea mexicana Volaris y la empresa de comercio electrónico Mercado Libre, con sede en Uruguay.



El software y TI es el sector más representado en la lista pues alberga el 27 por ciento de las empresas de más rápido crecimiento, seguido de las farmacéuticas, cosméticas, sanitarias y de ciencias de la vida.

Aspecto de una de las modernas bodegas o centros de despacho de Mercado Libre. Foto: Cortesía Mercado Libre

¿Cómo se realiza el ranking?



El listado de las 500 empresas de mayor crecimiento en América en el 2023 fue compilado con Statista, una empresa de investigación, que clasificó a los participantes de todo el continente según su tasa de crecimiento anual compuesta en ingresos, entre 2018 y 2021.



El medio británico indica que esta clasificación no es necesariamente un reflejo del tamaño de las economías de los países, sino más bien, su capacidad de innovar y la voluntad de sus empresas de alto crecimiento de ser sinceros con la información financiera.