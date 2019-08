La polémica declaración de Kriete, el hombre fuerte de Avianca

Un verdadero revuelo causaron las declaraciones del nuevo hombre fuerte de Avianca, Roberto Kriete, en el sentido de que la compañía estaba quebrada, haciendo alusión a la situación financiera durante una reunión privada con varios colaboradores de la aerolínea.

En un video, en el que aparece su actual presidente, Anko van der Werff, y Kriete, presiente de su junta directiva, se le ve decir a este último que "... la situación financiera, señores, Avianca está quebrada, 'ok'... quebrada. No le está pagando a sus acreedores, no le está pagando a las compañías de arrendamiento de los aviones, no le está pagando a los bancos, estamos en un proceso de renegociar todo eso y de reestructurar todas las deudas para poder comprar tiempo para poder ejecutar los cambios que se tienen que ejecutar para que esta línea aérea se se vuelva rentable".



Pero en su comunicación temprana, la compañía dejó claro que las palabras del señor Kriete fueron sacadas de contexto, en tanto que el video divulgado era ilegal porque se tomó de una reunión privada de las directivas con sus colaboradores.



Kriete, al referirse a 'un sentido de urgencia' manifestado por el presidente de Avianca Holdings en la reunión con sus colaboradores que quedó grabada en video, dice que significa "es urgente que se le dé vuelta a esta empresa, porque tenemos un tiempo limitado con las instituciones financieras (que) gracias a Dios nos han dado un tiempo de respiro, muy limitado para poder llevar los cambios que esta empresa necesita para poder ser rentable".



Como se recuerda durante el segundo trimestre del 2019, Avianca Holdings reportó que sus pérdidas tuvieron un alza importante, ubicándose en 408 millones de dólares, cifra que implicó un aumento de más de 11 veces con respecto al primer trimestre del 2018, cuando tuvo un saldo en rojo de 35,5 millones de dólares.



Kriete también les recordó a sus colaboradores en dicha reunión, según se aprecia en el video, que para lograr ese equilibrio en sus finanzas la compañía ha empezado a recortar rutas que no son rentables, las primeras en Centroamérica, y se está tomando la misma decisión en otras que pierden dinero y que en su opinión nunca debieron ser operadas.



El directivo remató diciendo que el recorte de pérdidas 'es el sentido de urgencia que todos debemos tener", por que solo tienen cuatro meses para ejecutar los cambios enormes y que pasado ese tiempo deben comenzar a pagarles a los bancos.



