El vicepresidente Global de Operaciones de Avianca, Federico Pedreira, dijo que las condiciones que la Aerocivil pide para la integración de VivaAir al Grupo Avianca son inviables.



Además, en entrevista con Blu Radio, Pedreira afirmó que han pasado nueve meses en los que no hay una decisión clara por parte de la entidad.



“Las condiciones, como están hoy, son imposibles de aceptar. Por un lado, hay exigencias de mantener capacidad. No hay una decisión en firme, no podemos aceptar", indicó Pedreira.



Así mismo, señaló que no sabría cuántos trabajadores hay en VivaAir en este momento y que, de los 22 aviones que tenía esta aerolínea, solo quedan 10.



La crisis de los pasajeros de Viva Air. Foto: Archivo El Tiempo

También, afirma que en medio de la suspensión de UltaAir y VivaAir han transportado 15.000 pasajeros de forma gratuita y aseveró que están dispuestos a aceptar las condiciones que exija la Aerocivil para proteger a los pasajeros.



De igual manera, tocó otro de los temas que han estado en medio de la discusión en esta entrevista, ya que habló sobre los slots, las cuales tratan sobre las autorizaciones que se manejan para aterrizar y despegar.



El vicepresidente global de Avianca dijo que “si no se tienen los aviones ni los slots, la operación no es viable. Se tienen que lograr slots que sean coherentes"



Lanzó una crítica a las aerolíneas que, según él, han retrasado la decisión. Dichas aerolíneas son Latam y Copa Airlines, las cuales son tenidas en cuenta para la decisión.



Condiciones de la Aerocivil para la fusión

Recordemos que el pasado 21 de abril la Aerocivil presentó las recomendaciones que tendría la fusión de Viva Air y Avianca. Estas incluyen:



- Los slots deben devolverse en salidas y llegadas, para garantizar condiciones de competencia en el Aeropuerto El Dorado.



- Se debe mantener el bajo costo de Viva Air para diversificar las opciones que de trasporte aéreo en Colombia.



- Incluir la ruta Bogotá- Buenos Aires manteniendo las sillas que se ofrecían por vuelos.



- El techo de tarifas debe mantenerse en donde el ente integrado quede con el 100 por ciento, mientras se garantice el dinamismo en las rutas que tengan mayor concentración.

LAURA CAMILA RAMOS

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

