Miguel Ángel Charria cumplió cinco años al frente de Bancamía, especializado en microcrédito y en atención de población vulnerable.



Al anunciar su retiro de la presidencia del banco, el directivo habla de la labor que realiza la entidad para brindarles acceso al sistema financiero a familias pobres, emprendedores, población campesina y a las mujeres jefas de hogar.



¿Cree que han ayudado a alejar a las personas del gota a gota?

Sin duda. La labor no solo de Bancamía sino de las entidades que atienden el microcrédito y a población más vulnerable hace posible que las personas se alejen de ese mercado ilegal y dañino.



En Bancamía y la Fundación Microfinanzas BBVA, a la cual pertenecemos, desarrollamos desde hace más de una década una metodología que mide el impacto social de nuestra actividad.



El 52 por ciento logra salir de la pobreza, sus ventas crecen a tasas promedio del 12 por ciento y los clientes de esos micro-empresarios aumentan 15 por ciento, mientras sus activos lo hacen a tasas del 18 por ciento.



Eso ratifica la importancia que tiene el acceso de las personas al sistema financiero, pues genera desarrollo y eso impacta en el tema del gota a gota, porque son personas que ya no vuelven a ese mercado nocivo e ilegal.



También hacen una labor en seguros para esa población...

Ese tema ha sido muy revelador para nosotros. Somos el principal actor de los microseguros en Colombia con 970.000 pólizas colocadas, de las cuales más de 610.000 son seguros voluntarios, hechos a la medida de las necesidades de esta población, con planes que empiezan desde los 4.000 pesos de prima mensual.



Tenemos productos exclusivos para la realidad de los microempresarios. Por ejemplo, tenemos una póliza llamada ‘Bolso protegido’ dirigido a mujeres que venden por catálogo y tienen expuesta su mercancía. A partir de 3.000 pesos mensuales pueden amparar esas mercancías en caso de robo.



¿Qué esperan en 2022?

En un escenario de reactivación, con los riesgos latentes y alto desempleo, somos optimistas y esperamos crecer en la cartera más del 12 por ciento. Vamos a traer más de 100.000 clientes nuevos y estamos trabajando en llevar todos nuestros productos al escenario digital donde se está creciendo bastante bien.



En la pandemia hemos aprendido que la digitalización es posible en el segmento de los microempresarios, hemos invertido mucho en ello y hoy tenemos más de 250.000 usuarios digitales; sin embargo, la idea es llegar a cerca de 400.000 con la oferta que ya empieza a ser digital para ellos.



Estamos dando cursos de educación financiera a nuestros empresarios y el año pasado llegamos a unas 400 personas y estamos dando un paso adicional, pues nos dimos cuenta de que necesitan formación empresarial. Ahí estamos trabajando mucho para que administren mejor sus negocios, porque de esa forma pueden ser más sostenibles en el tiempo.



Otra de nuestras apuestas es por el campo colombiano. El año pasado crecimos a tasas del 30 por ciento en ese frente. Es un sector con enorme potencial en Colombia y en el que no podemos dejar de estar. Ahí seguiremos creciendo, apoyando a empresarios de la mano de Finagro y de las garantías del Gobierno.



Y los premiaron por inclusión financiera...

Sí. Bancamía es una entidad que se creó con una visión social de apoyar a las poblaciones vulnerables para que crezcan y superen esas líneas de pobreza.



Tenemos presencia en casi todos los territorios, hacemos un modelo de banca relacional y decidimos apoyar al Gobierno con la llegada de la pandemia para llegarles a esas personas. Hicimos un proceso de inclusión puerta a puerta utilizando nuestros 1.200 ejecutivos de desarrollo productivo.



Logramos incluir a más de 270.000 personas de ese millón que logró el país. Nos sorprendimos mucho porque el 69 por ciento fueron mujeres, casi todas de estratos 1 y 2, el 50 por ciento amas de casa, personas muy vulnerables.



