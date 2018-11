7 firmas de cannabis, asfalto y TIC en las que aterrizan extranjeros

Crecen los reacomodos empresariales en sectores de agroindustria, salud y tecnologías de la información (TIC).



Los movimientos los han realizado especialmente firmas extranjeras y organismos multilaterales sobre activos y compañías en Colombia. Igualmente, aterrizan en el país más firmas extranjeras.

Wayland Group de Canadá firmó un acuerdo para comprar la firma Colma Pharmaceutical, que produce extractos de cannabis medicinal en Colombia FACEBOOK

TWITTER

1. La ‘fintech’ colombiana Sempli recibió 5,7 millones de dólares provenientes de BID LAB - laboratorio para el desarrollo del Grupo BID, antes Fondo Multilateral de Inversiones, Fomin- y del grupo holandés Oikocredit. La ‘fintech’ (financiera por internet) utilizará los recursos para ampliar su plataforma digital de préstamos a pequeñas empresas.



Tras dos años de operaciones, Sempli ha desembolsado alrededor de 10 millones de dólares en préstamos, cada uno valorado entre 10.000 y 100.000 dólares. La primera ronda de financiación la cerró en mayo por 3,6 millones de dólares y además del Fomin provino de Velum Ventures, XTP1, Grupo Generaciones e inversionistas privados colombianos y europeos como el holandés Dutch Good Growth Fund (DGGF).



​2. La compañía estadounidense CyrusOne realizó una inversión de 12 millones de dólares, a cambio de una participación del 10 por ciento en el capital accionario, de las firmas Odata Brasil y Odata Colombia. Odata es uno de los proveedores de centros de datos en Brasil, enfocado en atender las necesidades de las empresas en la nube. Es propiedad mayoritaria de Patria Infrastructure Fund III, fondo administrado por Patria Investments, entidad que también es de capital brasileño.



3.Scotiabank y el fondo de capital de riesgo estadounidense QED Investors, realizaron recientemente una inversión en la ‘fintech’ Zinobe, que también presta dinero en línea. La empresa fue fundada en 2011 y ofrece servicios a unas 60 mil personas en Colombia. Los préstamos oscilan entre 50 y 250 dólares.



4. La sociedad Immunotec Colombia, que es controlada por la mexicana Immuno Holding Sapi, abrió operaciones en Colombia. La firma foránea se dedica a la producción y comercialización de productos naturales, nutricionales y derivados lácteos aislados del suero de la leche, mediante el sistema de venta directa.



5. La canadiense Chemesis International firmó una carta de intención vinculante para adquirir el ciento por ciento de las acciones de la firma colombiana La Finca Interacviva-Arachna Med (La Finca). La empresa que comprará la firma foránea igualmente tiene varias relaciones comerciales de manufactura y un capital de trabajo de 1,9 millones de dólares. Además, fabrica tres productos cosméticos bajo la marca La Finca.



La compañía canadiense adquirirá La Finca por 10,3 millones de dólares mediante una combinación de efectivo y la entrega de una parte accionaria de Chemesis International.



6. Wayland Group (Canadá) firmó un acuerdo para comprar la firma Colma Pharmaceutical. Como parte de la operación, la firma compradora emitirá acciones propias en favor de los vendedores, por 17 millones de dólares.



7. La compañía canadiense AM Resources Corporation adquirirá, a través de AM Resources (Colombia), el 60 por ciento de una concesión en el municipio de La Esperanza (Norte de Santander), que es propiedad de Biominerales Colombia, que a su vez es subsidiaria de la firma Asfaltitas Colombiana.



Por su lado, Biominerales Colombia es controlada en 99,9 por ciento por la ‘holding’ 7779534 Canada, firma que es propiedad de uno de los funcionarios de AM Resources Corporation.



El activo que traspasa es una propiedad que cubre 298 hectáreas y cuyo proyecto contiguo, ‘LaTigra’, alcanza una producción de 3.000 toneladas mensuales de asfaltita (asfalto). Por ello, los trabajos de geofísica y perforación les permiten a AM Resources ser optimista de que habría más vetas del hidrocarburo en la zona. 7779534 Canada recibirá a cambio de los derechos en la concesión de asfaltita unos 900.000 dólares en aciones de AM Resources Corporation.



Asfaltitas Colombianas es un 60 por ciento propiedad de Biominerales Colombia y en un 40 por ciento del grupo local Ulloa.



ROLANDO LOZANO GARZÓN- ECONOMÍA Y NEGOCIOS