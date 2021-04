Las 100 empresas más influyentes, según la Revista Time

La Revista Time estrenó este martes su primer 'TIME100' de las empresas más influyentes del mundo. Se trata de otro de los populares listados de este medio que, como novedad, cuenta por primera vez con los nombres de cien compañías que ellos consideran son las que "están dándole forma al futuro" de la humanidad.



Time explica que las 100 empresas que seleccionaron destacan por su impacto a nivel global. Además, quisieron incluir compañías de industrias como el transporte, la salud, el entretenimiento, la tecnología, el deporte, y más.



El resultado: que en el listado se encuentren empresas como Pfizer y Biontech, responsables de la producción de vacunas en medio de una pandemia, pero también aparezcan compañías como Lego, juguetería cuya producción aumentó desde la cuarentena, y OnlyFans, plataforma de creación de contenido.



Entre los indicadores que tuvieron en cuenta para componer el listado se encuentran la relevancia, el impacto, la innovación, el liderazgo, la ambición y el éxito de la empresa.



Entre los nombres de compañías como Apple, Tesla, NBA, Mastercard, entre otras, aparecen dos empresas latinoamericanas: Nubank y Mercado Libre.



Nubank es un banco brasileño fundado por el colombiano David Vélez en 2013 y que se ha enfocado en la constante innovación de sus servicios. Su llegada a Colombia se dio en 2020 y se convirtió en el primer banco 100 por ciento digital en arribar al país.



Time destaca su labor social de otorgar créditos, abrir cuentas bancarias y prestar sus servicios a millones de personas vulnerables y que viven de la economía informal. Además, resaltan su trabajo en la pandemia, un tiempo en el que más personas se han visto en la necesidad de abrir una cuenta bancaria.



Por su parte, la revista describe a Mercado Libre como el 'líder del comercio electrónico en Latinoamérica'. Millones de usuarios compran y/o venden diversos productos a través de esta plataforma digital.



Esta empresa argentina nació en 1999 y tras 21 años ya operan en 18 países de la región. Time destaca su trabajo logístico y digital para ofrecer una mejor experiencia a los usuarios.



La lista de las 100 empresas más influyentes

Time dividió a las empresas en cinco categorías: pioneras, líderes, innovadoras, titanes y disruptivas.



Empresas líderes:



1. NBA

2. Apple

3. Delta

4. Walgreens

5. Pfizer y Biontech

6. Sony Group Corporation

7. Mattel

​8. Nike

9. Nubank

10. World Wide Technology

11. Twitter

12. Maersk

13. Mercado Libre

14. CVS

15. Home Depot

16. Teladoc Health

17. Equinor

18. Mastercard

19. VolksWagen

20. Johnson & Johnson

21. English Premier League



Empresas innovadoras:



22. Gro Intelligence

23. Moderna

24. Stripe

25. Nintendo

26. Netflix

27. The Lego Group

28. Zoom

29. Epic Games

30. Spotify

31. DJI

32. Jio Platforms Ltd.

33. Flutter Entertainment

34. Adidas

35. Ikea

36. Nvidia

37. TikTok

38. Duolingo

39. Farfetch

40. Byd Co. Ltd.

41. Yum China

42. Zillow

43. Orsted



Empresas titanes:



44. General Motors

45. Alibaba

46. Facebook

47. Disney

48. Samsung

49. Microsoft

50. FedEx

​51. Google

52. Softbank

53. Tencent

54. Walmart

55. Coinbase

56. BP

57. Unilever

58. Amazon

59. Paypal

60. AT&T

61. Procter & Gamble

62. UPS

​63. Taiwan Semiconductor Manufacturing Corp.



Empresas disruptivas:



64. Illumina

65. Huawei

66. Shopify

67. Tesla Inc.

68. OnlyFans

69. Airbnb

70. Clearview AI

71. Clubhouse

72. Nextdoor

73. SpaceX

74. Nextera Energy

75. Peloton

76. Robinhood

77. Doordash

78. Digitar Currency Group

79. Byju's

​80. Lime

81. GoFundMe

82. DiDi Chuxing

83. Coursera



Empresas pioneras:



84. Hello Sunshine

85. Roblox

86. Flutterwave

87. Hybe

88. Savage x Fenty

89. Rad Power Bikes

90. Bumble

91. Darktrace

92. Tilray

93. Terracycle

94. Oatly

96. Strava

​97. Beyond Meat

98. Klutch Sports Group

99. HeadSpace

100. Rothy's



