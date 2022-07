Luego de que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) abriera una investigación en contra de varias empresas lácteas que operan en Colombia por la supuesta adición de lactosueros a la leche, Parmalat se pronunció al respecto.



La compañía Lactalis Colombia, que produce la leche Parmalat, indicó que rechaza categóricamente las acusaciones sobre una presunta adición de lactosueros en la leche. "La leche Parmalat no ha sido adulterada, ni antes, ni ahora", agregó la empresa.



Puede leer: Decisiones por mayoría deben respetar ley, reglamento y derechos de minoría

Por otro lado, el mensaje para los consumidores por parte de la empresa, clientes, proveedores, medios de comunicación, entes de control y a la opinión pública es que la leche de Parmalat es de la más alta calidad y que no ha sido adulterada con lactosuero antes, ahora o en un futuro.



Lactalis Colombia informó también que a la fecha no ha sido notificada por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio. También que lo único concreto es el anuncio en medios de comunicación sobre la apertura de una investigación por algo que se presume, por lo que no hay ningún fallo o sanción actualmente contra la

empresa.



Lea además: Ingreso solidario: de cuánto es el pago según su puntaje en el Sisbén



"Lactalis Colombia demostrará que la leche no ha sido ni está siendo adulterada. Los consumidores pueden estar totalmente tranquilos y con plena confianza en que nuestro compromiso es contundente: ofrecer siempre a las familias, clientes y consumidores productos de la más alta calidad", añadió el comunicado.

También puede leer:

La carta y los chats sobre los millonarios líos en el Aeropuerto del Café

La vez que Don Julio, de almacenes LEY, estuvo desempleado por dos años

TECNÓSFERA

Twitter: @TecnosferaET