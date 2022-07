La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) pudo establecer que cuatro compañías productoras y comercializadoras de leche en Colombia adicionan lactosuero a la leche, lo cual está prohibido en el país.



Las empresas investigadas son Gloria Colombia, que produce leche Algarra (larga vida y entera), Carulla y Medalla de Oro (larga vida) y De la Cuesta (entera); Lactalis Colombia (Parmalat); Sabanalac y la Compañía Procesadora y Distribuidora de Lácteos (Alkosto), y según el ente de vigilancia de comprobarse dichas prácticas estas firmas podrían ser sancionadas con millonarias multas, pero además, tendrían que retirar su productos del mercado.

Hasta el momento, tres de las compañías involucradas han dando su versión de los hechos enfatizando que sus productos no contienen lactosuero.



Gloria Colombia, rechazó los señalamientos sobre la presunta adulteración de leche y dividió sus argumentos en tres partes.



1. Para determinar la adición de lactosueros a la leche se requiere una metodología de medición y una línea base que hoy no existe en Colombia, como la misma

Superintendencia lo informa. Por lo anterior, este señalamiento carece de fundamento técnico.



2. La resolución publicada en medios se soporta en meros indicios. Entre otros, se menciona la presencia de la molécula GMP en la leche, componente que surge de manera natural y que de ninguna manera concluye la adición de lactosuero, el cual no tiene un efecto negativo en la salud humana.



3. Paradójicamente, dentro de los indicios se menciona la diferencia en precios al consumidor de las marcas producidas por la compañía, desconociendo el esfuerzo que se realiza por ofrecer productos de alta calidad a precios asequibles a los consumidores colombianos.



Por su parte, Nelson Molano, el gerente General de Sabanalac destacó que se trata de una investigación abierta desde 2018, pero" hasta este momento, solo tenemos conocimiento por las noticias que los medios de comunicación han dado a conocer. Aún no tenemos detalles oficiales relacionados con el tema por parte de la Superintendencia” dijo.



Molano enfatizó que la firma está convencida de la transparencia en sus actuaciones y se encuentra preparando su esquema técnico y legal de defensa para demostrar el apego a la normatividad y la honestidad de su trabajo, esto, respetando siempre el cauce legal de la investigación y a las autoridades a cargo de estos trámites.



De igual forma, rechaza los señalamientos. "Nunca se ha realizado ninguna de las conductas mencionadas. Su posición histórica ante este tipo de prácticas ha sido de rechazo total y confía en que una indagación profunda y de alto enfoque técnico por parte de la SIC, hará avanzar el proceso de manera positiva, confirmando la alta calidad ética e industrial de la compañía".

Por último, a compañía Lactalis Colombia, que produce la leche Parmalat, indicó que rechaza categóricamente las acusaciones sobre una presunta adición de lactosueros en la leche. "La leche Parmalat no ha sido adulterada, ni antes, ni ahora", agregó la empresa.



Por otro lado, el mensaje para los consumidores por parte de la empresa, clientes, proveedores, medios de comunicación, entes de control y a la opinión pública, es que la leche de Parmalat es de la más alta calidad y que no ha sido adulterada con lactosuero antes, ahora o en un futuro.



Lactalis Colombia informó también que a la fecha no ha sido notificada por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio. También que lo único concreto es el anuncio en medios de comunicación sobre la apertura de una investigación por algo que se presume, por lo que no hay ningún fallo o sanción actualmente contra la

empresa.



"Lactalis Colombia demostrará que la leche no ha sido ni está siendo adulterada. Los consumidores pueden estar totalmente tranquilos y con plena confianza en que nuestro compromiso es contundente: ofrecer siempre a las familias, clientes y consumidores productos de la más alta calidad", añadió el comunicado.

