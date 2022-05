Este jueves, al filo del mediodía, concluyó el Foro Económico Mundial en Davos, en donde estuvieron presentes 2.500 delegados, incluyendo medio centenar de jefes de Estado y de Gobierno. El último en subir al escenario fue el canciller alemán Olaf Scholz quien expresó con claridad que su país está comprometido con el bloque que se opone a Rusia por la invasión de Ucrania, así deba suspender las compras de hidrocarburos que le hacía a Moscú.

El pronunciamiento dejó en evidencia que, desde el comienzo hasta el final, la guerra en Europa Oriental tuvo un carácter casi omnipresente en debates y conversaciones. Tanto por sus eventuales consecuencias en materia geopolítica y económica -aparte del impacto en el precio de los alimentos- la confrontación armada desplazó otros asuntos a segundo plazo.



Obviamente el cambio climático o la revolución tecnológica, incluyendo sus efectos sobre el mercado del trabajo formaron parte del análisis. Tampoco se pasó por alto la pandemia, con la severa advertencia de que la emergencia sigue presente, como lo demuestran las restricciones a la movilidad en China.



Un par de puntos que motivaron una gran discusión fueron el futuro de la globalización y el rumbo de la democracia. Sobre estos temas EL TIEMPO dialogó con el profesor de la Universidad de Columbia en Nueva York, Adam Tooze, considerado uno de los expertos más respetables al respecto.

¿Está la globalización condenada a desaparecer o no?

Ese ha sido uno de los temas recurrentes de este evento. Y la explicación es clara porque hay una gran incertidumbre sobre el rumbo del mundo, algo que hace diez años habría parecido impensable. Al respecto, quiero ser muy claro. La idea de que la globalización se va a acabar es ingenua y simple a la vez. Lo que estamos viviendo una reconfiguración, que incluye un nuevo marco y una nueva orientación.



¿Qué incluye eso?

​

Algo más profundo que las alianzas basadas simplemente en una relación costo-beneficio, como lo de buscar el proveedor más barato de todos sin importar en donde se encuentra. Ahora el concepto de las alianzas parece tender a ser más amplio y va con identidad de ciertos principios. ¿Cuánto de eso es real? La pregunta es válida porque no hay muchos ejemplos prácticos de que las cosas han cambiado. Por ejemplo, Apple sigue haciendo sus productos en China, tal como siempre.



¿Cambian las cosas con la guerra en Ucrania?



Esa es una posibilidad porque hay razones de fuerza mayor. Claramente los flujos de hidrocarburos de Rusia hacia occidente van a disminuir muchísimo, al igual que las importaciones que hace. Es difícil imaginar que eso será siempre así, pero nadie sabe si este nuevo escenario durará años o décadas. En el entretanto, muchos países van a tratar de desarrollar algunos sectores que consideran estratégicos para no depender completamente de otros.



¿Cómo analiza la democracia, que también parece estar en una crisis profunda?

​

El punto de vista más usual es que, paradójicamente, la resistencia de los ucranianos contra el totalitarismo encabezado por Putin revivió el atractivo de los ideales democráticos, como los que prevalecen en Europa, Estados Unidos o Japón. También se reenergizaron ciertas alianzas como la OTAN, una herencia de la época de la guerra fría. Queda la duda de si eso es algo temporal o duradero, porque hace un año todavía estábamos analizando las consecuencias de la toma del Capitolio en Washington y de hecho el Partido Republicano, que tuvo una actitud ambivalente en ese episodio, podría triunfar en las elecciones legislativas de noviembre. Mi expectativa es que dentro de doce meses volveremos a la misma crisis de antes.



¿Cuál es su lectura de lo que pasa con la democracia en América Latina?

​

Preocupante, de un lado. Al mismo tiempo, si se quiere observar la otra cara de la moneda, lo que aparece es el surgimiento de nuevos movimientos, así algunos lo llamen una ola rosa por pertenecer en general a la izquierda. Hasta Bolsonaro, que está del otro lado del espectro y no es santo de mi devoción, es la expresión de un sentimiento democrático. Podría decirse que esa aparición de nuevas opciones, con raíces populares, son una expresión de una gran vitalidad democrática.



¿Qué le dice eso?

Que tal vez ese concepto de democracia más asociado al hemisferio norte y sus problemas quizás deba expandirse. Lo que pasa en Chile es un ejercicio democrático para cambiar la Constitución, así a uno no le guste la dirección tomada.



¿Es un error asumir que hay un descenso democrático irreversible?



Absolutamente. Pienso que el camino está lleno de baches y altibajos. Siempre he sostenido que la democracia es inherentemente inestable. Un sistema en el que no pasa nada, como sucedió en Japón en donde un solo partido mandó durante décadas después del final de la Segunda Guerra, también es también síntoma de problemas.

Todo depende, ¿no cree?



Obviamente hay extremos: inestabilidad, confrontación, polarización, bandazos. Al mismo tiempo, a la democracia en muchos lugares le falta carisma, que es lo que hace tan popular a Ucrania, comandada por un líder que es un actor en el sentido más amplio de la palabra. Zelenski es mucho más convincente en su papel que Macron, para citar un caso y eso, aparte de que le ayuda al prestigio de la democracia en todas partes, constituye una lección que vale la pena estudiar.