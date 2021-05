Arturo Calle mostró su preocupación por la situación del país

Arturo Calle, uno de los empresarios más grandes de Colombia, se mostró preocupado por la compleja situación económica del país.



En entrevista con el programa ‘Lo sé todo’, del ‘Canal 1’, el magnate colombiano aseguró que la situación del país es crítica, pues “no estamos en capacidad de sostener esa cantidad de impuestos”.



(Le puede interesar: Gremios llaman a frenar violencia para acelerar la reactivación).

Además, comentó que el Gobierno Nacional no ha tenido en cuenta a todos los sectores. Según él, el Estado es el encargado de decidir si “se acaba o no el combustible de la locomotora para salir adelante”, por lo que está dotado con capacidades para atender los comentarios y percepciones de las demás personas.

Facebook Twitter Linkedin

Arturo Calle es uno de los empresarios más reconocidos de Colombia. Foto: Gerardo Chavez / Especial para CEET

Calle es uno de los ‘titanes’ empresarios con más trayectoria en el país y es uno de los pocos que se ha pronunciado tan abiertamente sobre la situación económica de Colombia.



(Además: ¿Identifica y conoce a los clientes potenciales de su negocio?).



“Esta nueva reforma la deben estructurar muy bien. Llamar a los gremios, instituciones y a los más afectados para llegar a un acuerdo con el Gobierno Nacional. Todo de manera humilde y sacar un proyecto que los beneficie a todos”, puntualizó.



En una entrevista que concedió a finales de enero para EL TIEMPO, el empresario aseguró que “el Gobierno Nacional y los alcaldes tienen una responsabilidad muy grande de apoyar y no acabar, con esos altos impuestos de hoy en día que son impagables. Se les acaba una economía legal que paga impuestos que genera empleo”.



(Siga leyendo: ¿Cómo hago para ingresar a Jóvenes en Acción?).



En este sentido, afirmó de manera puntual que el país es de todos, no de unos cuantos y que los impuestos deben ser asumidos como una prioridad común. “En impuesto de renta hay que poner impuestos justos, pero que todos paguemos, porque el país es de todos, no de unos pocos que somos los que pagamos impuestos”, indicó.



Tendencias EL TIEMPO

Más noticias