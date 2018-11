Firmas generadoras de empleo, incentivos en la reforma tributaria  

El proyecto de reforma tributaria incluye nuevos regímenes para megainversiones y sociedades ‘holding’ en el país.



En el articulado, que tendrá cerca de un mes y medio para ser aprobado en las sesiones ordinarias del Congreso, se les da vía libre a estos beneficios, que están incluidos en el paquete de medidas para incentivar las inversiones privadas y, por ende, aumentar el crecimiento económico.

Desde el 1.° enero del próximo año tendrían gabelas adicionales en su impuesto de renta, aquellas empresas que generen al menos 50 empleos directos

Para el primer grupo, se determina que desde el 1.° enero del próximo año tendrán ‘gabelas’ adicionales en su impuesto de renta, aquellas empresas que generen al menos 50 empleos directos y realicen nuevas inversiones de más de $ 1.623 millones en cualquier actividad industrial, comercial y/o de servicios.



Asimismo, estas deben hacerse en “propiedades planta y equipo, que sean productivos o que tengan la potencialidad de serlo y (...) en un periodo máximo de cinco años gravables”, reza el articulado.



Si cumplen con ‘todas las de la ley’, su tarifa de Imporrenta será de 27 % y no del 33 %, como está para el próximo año, sumado a que no se les cobrará renta presuntiva, ni les serán gravados sus dividendos, siempre y cuando las inversiones sean efectuadas a través de sociedades nacionales o establecimientos permanentes.



Este régimen tendrá su puerta abierta hasta el 31 de diciembre del 2023 y estará vigente durante dos décadas, por lo cual también se reviven los contratos de estabilidad jurídica, aunque serán exclusivos para esta figura. Eso sí, tendrán varios condicionamientos para que el Gobierno les dé vía libre, tarea que estará en cabeza de los ministerios de Hacienda y Comercio.



En caso de lograrse, quedarán exentos de los beneficios previamente señalados, pero igual tendrán que pagar otros impuestos directos, indirectos, territoriales o de tasas y contribuciones que fije el Estatuto de esta materia.



En cualquier caso, esta figura tributaria quedará prohibida para aquellos que “hayan sido condenados mediante sentencia ejecutoriada o sancionados mediante acto administrativo en firme, en territorio nacional o extranjero, en cualquier época, por conductas de corrupción”.



Esto, por poner un ejemplo, dejaría a la multinacional brasileña Odebrecht por fuera de la posibilidad de entrar en el régimen tributarios especial de las megainversiones.



El otro grupo de sociedades que tendrán beneficios en materia de impuestos son las ‘holding’, que, en otras palabras, son organizaciones económicas que controlan una serie de compañías o sociedades y les garantizan controles en diferentes factores.



La reforma tributaria o ley de financiamiento busca precisamente incrementar el atractivo para que capitales internaciones aterricen en Colombia y estos se canalicen por el territorio nacional, de modo que de aquí pasen a otras jurisdicciones.



De igual forma, reza la exposición de motivos del proyecto de ley, “el presente régimen busca generar empleos y un crecimiento en la inversión extranjera directa, en la medida en que se exigen como requisitos para pertenecer al régimen la contratación de al menos un empleado, la obligación de contar con una dirección corporativa propia en Colombia y la necesidad de ubicar la toma de decisiones estratégicas del ‘holding’ en el país”.



Y agrega que estos ajustes le dan seguridad jurídicas al contribuyente que desee aplicar a dicho régimen, y se iguala a los estándares globales de prevención del abuso en materia fiscal, ya que –entre otras– evita la creación de empresas de papel.



Para aplicar, las sociedades nacionales interesadas tendrán que tener una participación directa o indirecta en al menos el 10% del capital de cada sociedad o entidad extranjera por un periodo mínimo de 12 meses, además de contar con los recursos humanos y materiales para la plena realización del objeto social.



De lograr quedar en este régimen, los dividendos o participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una ‘holding’ estarán exentos del impuesto sobre la renta y se declararán como rentas exentas de capital.



Esta misma condición tendrán aquellas rentas derivadas de la venta o transmisión de la participación de una sociedad sombrilla de estas, en entidades no residentes en Colombia.



