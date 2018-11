US$ 840 millones invertirá ISA en concesiones viales en Chile 

Luego de varios años de negociación, el Ministerio de Obras Públicas de Chile (MOP), publicó los convenios complementarios de cinco de las sociedades concesionarias de ISA Intervial (filial de la colombiana ISA), para la ampliación de Terceras Pistas Tramo III en Ruta del Maipo .



Se trata de 11 kilómetros para la ejecución y mantenimiento de obras de seguridad normativa en Rutas del Bosque, de la Araucanía, de los Ríos y del Maule.

En abril ISA Intervial además se adjudicó la concesión Rutas del Loa, por lo que deberá construir 136 kilómetros, con una inversión estimada de US$ 310 millones FACEBOOK

La ampliación a Terceras Pistas del Tramo III hace parte del proyecto entre Santiago y Talca, uno de los planes de infraestructura más importantes de Chile, compuesto por cuatro tramos en la Ruta 5 Sur y Acceso Sur a Santiago.



Cabe recordar que el Tramo II de la misma ruta, fue inaugurado en enero de 2017 por Ruta del Maipo, concesionaria de la filial de ISA en Chile; obra de 7 kilómetros, que tuvo un costo total de US$ 85 millones.



Asimismo, las obras de seguridad normativas como iluminación, paraderos de buses, puentes peatonales y calles de servicio, darán mayor seguridad y conectividad a peatones y conductores.



“Con estas nuevas obras ratificamos nuestro interés de unir esfuerzos con el MOP para concretar acciones que contribuyan a aumentar la competitividad del país enfocándonos en mejorar la infraestructura vial y en mantener las buenas condiciones y el buen servicio de las ya existentes”, afirmó Bernardo Vargas Gibsone, presidente de ISA.



El valor de inversión estimada para estas obras es del orden de US$ 530 millones, que serán remunerados a través de aumentos de tarifas y extensiones de plazo de las concesiones, como también pagos directos por parte del MOP para algunos casos.



Intervial Chile es el mayor operador de vías interurbanas del país austral y bajo su responsabilidad está el control, operación y administración de cinco sociedades concesionarias contiguas, que se extienden a lo largo de 907 kilómetros de la Ruta 5 Sur, desde Santiago hasta la ciudad de Río Bueno.



En abril de este año ISA Intervial se adjudicó la nueva concesión Rutas del Loa ubicada en el norte del país, región de Antofagasta, por lo que deberá construir un total de 136 kilómetros, con una inversión estimada de US$ 310 millones.



