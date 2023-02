Los vehículos eléctricos están cada vez más posicionados en Colombia y una prueba de esto es que, de acuerdo con cifras del RUNT y cálculos de Andemos, en septiembre de 2022 se registraron 23.893 matrículas de vehículos nuevos en el país, un 4.6 por ciento más que en el mismo periodo del año anterior.



“En el acumulado, el sector registra 195.410 registros, un 9.6 % más que en 2021”, indicó el gremio.

En cuanto a los vehículos eléctricos e híbridos continúan siendo las tecnologías con mejor desempeño durante el noveno mes del año. Los datos indican que en septiembre se registraron 1.995 (128.5 por ciento) vehículos híbridos eléctricos (HEV), 247 (48.8 por ciento) vehículos híbridos enchufables (PHEV) y 128 vehículos totalmente eléctricos (BEV) para un total de 2.370 matrículas y una variación positiva del 111.0 por ciento.



Ahora, la empresa Corautos Andino indicó que, con la intención de contribuir a mantener un ambiente limpio y sano para las futuras generaciones. Le está apostando a las nuevas tecnologías de la mano de su aliado Foton para incorporar la movilidad eléctrica dentro de los vehículos de carga en el país.



“Este vehículo lo hemos tenido en prueba con diferentes compañías de transporte del país como Coordinadora, Blue Logistics, entre otros, teniendo muy buenos resultados, que nos da la confianza de garantizar mínimo 150 km aproximadamente de autonomía en condiciones mixtas en ciudad, con diferentes condiciones de topografía y carga”, indicó Luis Andrés Ferrer, Director de Investigación y Desarrollo en Foton.



Con el plan de avanzar en la ampliación del portafolio de la empresa esta confianza han iniciado la fase de pruebas para 3 modelos adicionales, una Pick Up de una tonelada de capacidad de carga, con motor de potencia máxima de 174 HP y 330 Nm de torque máximo, con la que se han logrado autonomías de 320 km.



Por otro lado, una van mediana de 7.5 m3 de capacidad volumétrica y 1380 kg de capacidad de carga, que cuenta con un motor de 114 HP de potencia máxima y 290 Nm de torque máximo, con una autonomía de 180m.



Entre tanto, un minitruck de 1.6 toneladas de capacidad de carga, con un motor de 100 HP de potencia máxima y 224 Nm de torque máximo, con este se han conseguido 140 km de autonomía. Todas estas pruebas se han realizado dando a los vehículos uso cliente.



Además, la compañía hace énfasis en que este negocio tiene un enfoque empresarial teniendo en cuenta que puede darle a la empresa mayor rentabilidad en sus transportes, teniendo en cuenta que los costos de operación y mantenimiento son inferiores a los de un camión diésel convencional, sumándole los beneficios ambientales, tributarios de movilidad que gozan los vehículos eléctricos.



Por su parte, gerente de Coautos Andino, Alejandro Londoño, se refirió a las perspectivas que tienen frente a este negocio y afirmó que el mercado de camiones eléctricos en 2021 tuvo una venta de 148 unidades y en el 2022 se vendieron 198, lo que refleja un aumento del 30 por ciento.



"En el ecosistema hay que tener un tema de sostenibilidad importante que muestra que esta es una industria que va a crecer... le vamos a apostar a que cada vez hayan más camiones eléctricos en Colombia porque el país lo necesita", agregó.



En cuanto a los beneficios en competitividad dentro del mercado, Ferrer dijo: "Los vehículos chinos llegan desde China con un arancel del 35 por ciento, acá con la nueva reglamentación que hay se entra a competir con un arancél del 0 por ciento lo que vuelve a estos vehículos bastante competitivos".



Ahora bien, en cuanto a la experiencia de los conductores y la disposición para adaptarse, a pesar de que estos vehículos y los vehículos automáticos tienen similitudes en su operación, sus condiciones de operación difieren un poco, lo que implicará un proceso de adecuación del conductor para lograr sacar el mayor provecho a la autonomía.



"Es un vehículo sencillo fácil de conducir en todos sus aspectos, por lo que estamos confiados en que tendrá mucho éxito entre nuestros clientes", indicó Foton.