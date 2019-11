Acción de McDonald's cae 2,7 % tras la salida de su consejero delegado

El gigante estadounidense de la comida rápida McDonald's caía en torno al 2,7 por ciento en bolsa de Nueva York este lunes tras el despido de su consejero delegado, anunciado ayer domingo, por mantener una relación sentimental con una empleada.

McDonald's era hoy la firma más perjudicada en el grupo del Dow Jones de Industriales, que no obstante tenía ganancias generalizadas e iba encaminado al récord, entre un optimismo renovado en Wall Street por una posible solución a corto plazo en la guerra comercial que libran Estados Unidos y China.



La compañía anunció este domingo el despido de su consejero delegado, Steve Easterbrook, por violar las políticas de la compañía al mantener una relación sentimental con una empleada, que no fue identificada.



McDonald's aprobó la salida de Easterbrook el viernes y según trascendió, recibirá una indemnización de cerca de 675.000 dólares y 18 meses de beneficios de seguro de salud.



Easterbrook, de 52 anos, también es candidato a un bono anual proporcional a su trabajo de este año y pagos futuros de acciones restringidas vinculadas al desempeño de la compañia con sede en Chicago, segun un documento regulatorio dado a conocer el lunes.



En sustitución de Easterbrook, el consejo directivo de McDonald's nombró nuevo presidente y consejo delegado con efectos inmediatos a Chris Kempczinski, que recientemente ha estado al frente de McDonald's USA.



Casi una hora después de la apertura de la sesión en la Bolsa de Nueva York, McDonald's, que tiene una capitalización de unos 147.000 millones de dólares, cotizaba un 2,69 por ciento por debajo del cierre del viernes, con la acción a 188,72 dólares.



El movimiento no parecía beneficiar a rivales como Restaurant Brands International, la propietaria de Burger King y Popeye's, que cedía un 0,11 por ciento, o la cadena Wendy's, que se dejaba un 1,09 por ciento.



McDonald's reportó a finales de octubre ganancias e ingresos trimestrales más débiles de lo esperado debido a que sus promociones no lograron alejar de la competencia a sus clientes en Estados Unidos, según los analistas.



En el tercer trimestre, las ganancias de McDonald's bajaron un 2 por ciento, hasta 1.607 millones de dólares, y los ingresos aumentaron un 1 por ciento, situándose en los 5.430 millones.



El valor de la firma en bolsa ha bajado casi un 11 por ciento en el último mes, pero desde que empezó el año ha subido más del 6 por ciento.



Por: EFE