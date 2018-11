A octubre, menos dólares en el país para inversión extranjera

En los diez primeros meses del año, la llegada de dólares a Colombia para inversión extranjera directa (IED) bajó 13,1 %, a US$ 7.198 millones, frente a igual periodo del 2017.



Según el Banco de la República, la caída se debe a sectores distintos a hidrocarburos y minería, pues trajeron US$ 1.904 millones menos.

El arribo de dólares para inversión extranjera de portafolio (cartera) sumó US$1.600 millones en los 10 primeros meses, con una baja de 46 %, contra igual periodo del 2017

El aterrizaje de divisas para hidrocarburos y minería creció 17,4 %, a US$ 5.453 millones.



No obstante, con el fin de concentrar las inversiones en Argentina, la compañía inglesa Phoenix Global Resources vendió el 70 % en ocho licencias para

el negocio de petróleo y gas en Colombia. También renunció

a 3 licencias restantes, lo que espera sea ratificado por las autoridades colombianas.



De otra parte, según el Emisor, con base en cifras de la Balanza Cambiaria, el arribo de dólares para inversión extranjera de portafolio (cartera) sumó US$1.600 millones en los 10 primeros meses, con una baja de 46 %, contra igual periodo del 2017, cuando totalizó US$ 2.967 millones.



