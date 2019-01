SIC avala integración de The Walt Disney y Twenty First-Century Fox

La Superintendencia de industria y Comercio (SIC) autorizó la operación de integración entre las compañías The Walt Disney Company Colombia y Fox Channels Colombia.



La operación consistió en la celebración de un acuerdo para que The Walt Disney Company (matriz de Disney Colombia) adquiriera a la sociedad Twenty-First Century Fox (matriz de FOX Colombia), incluido los estudios de cine y televisión, redes de entretenimiento por cable y empresas internacionales de televisión.

La entidad dijo que hay varias empresas que ejercen presión competitiva FACEBOOK

TWITTER

La SIC encontró que en los mercados de producción y suministro de contenidos de televisión; operación y suministro mayorista de canales de televisión; suministro de espacio publicitario; productos de consumo; libros y revistas; licenciamiento de derechos musicales y licenciamiento para desarrolladores de videojuegos, su estructura no se modificaría sustancialmente una vez materializada la operación, pues en todos los casos el agente integrado resultante del negocio obtendría una participación inferior al 20 por ciento.



Sin embargo, la autoridad de competencia pudo establecer que la estructura del mercado de producción y suministro de películas para teatros se modificaría, al consolidarse el agente integrado como el nuevo líder del mercado con una participación del 28 por ciento en ventas. No obstante, en esta industria se constató que existen grandes productoras de cine a nivel global y nacional con un músculo financiero fuerte y con cuotas de participación importantes como Warner Bros, recientemente adquirida por AT&T, controlante de Directv, Universal Studios, propiedad de Comcast Corporation y Cine Colombia, perteneciente al Grupo Santo Domingo.



La entidad dijo que estas empresas tienen la capacidad de ejercer presión competitiva y de esta manera contrarrestar cualquier riesgo de que el ente integrado tienda a restringir la oferta o aplique condiciones que afecte a agentes de mercado que no hacen parte de la operación.



Según la SIC, no existen riesgos de que el ente integrado afecte estructuralmente la competencia en ninguno de los mercados en Colombia.



La entidad determinó que las firmas a integrarse participan de manera coincidente en la industria de contenido audiovisual en Colombia, particularmente en los siguientes mercados:



· Producción y suministro de películas para teatros.



- Producción y suministro de contenidos de televisión.



- Operación y suministro mayorista de canales de televisión.



·Suministro de espacio publicitario.



·Productos de consumo.



- Libros y revistas.



-· Licenciamiento de derechos musicales.



- Licenciamiento para desarrolladores de videojuegos.



ECONOMÍA Y NEGOCIOS