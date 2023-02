Para finales del 2024 está previsto el estrene de la ampliación de La Estación, el mayor centro comercial de la capital tolimense, Ibagué. Serán 23.000 metros cuadrados nuevos, 12.000 de los cuales serán área comercial, que lo llevarán a la categoría de los grandes centros comerciales al sumar más de 50.000 metros cuadrados de espacio comercial para el disfrute de los ibaguereños y los habitantes de los municipios circunvecinos de esta ciudad colombiana en plena expansión.



(Lea también: Cambios a Mi Casa Ya prende las alarmas porque beneficiaría a menos familias)

Las obras, que tendrán un costo de 120.000 millones de pesos, iniciarán en septiembre del presente año, dejarán al final una estructura que le permitirá albergar 60 nuevas marcas, que se incorporan a las cerca de 200 existentes, lo que a su vez, generará unos 300 empleos directos y llevará los indirectos a cerca de 1.600, según lo indicó Efraín Valencia Andrade, gerente de dicho centro comercial y miembro de la junta directiva de Acecolombia, gremio de los centros comerciales del país.



(Le puede interesar, además: ¿Cuándo podrá recibir el Bono de 500 mil de Prosperidad Social?)



Pero no es la única meta de las directivas. Su foco también está centrado en conseguir que este año el volumen de visitantes llegue a los 8 millones, desde los 7,2 millones alcanzados el año pasado, y para cuando las obras de ampliación finalicen, se contabilicen 10 millones.



Si bien son metas ambiciosas, señala Valencia Andrade, no será imposible alcanzarlas, sobre todo por el crecimiento que está experimentando la ciudad a la que muchas personas están teniendo en cuenta para compra de segunda vivienda, además, porque Ibagué se ha convertido en un centro cultural, deportivo y turístico que atrae, miles de turistas cada mes.



Otro aspecto que lo mantiene optimista frente al cumplimiento de esas metas es la cantidad de visitantes de poblaciones vecinas a la ciudad, la cual se estima en más de 1,5 millones de personas que estaría impactando el centro comercial.



Valencia Andrare señala que La Estación se ha convertido, en estos 10 años de operaciones, no solo en un punto de referencia para las personas de la región en materia comercial y de servicios, sino también de entretenimiento y de actividades deportivas, musicales y culturales, las cuales seguirán cultivando para consolidarse como un punto de referencia en la región tanto para los habitantes, como los turistas.



Por eso, su oferta de entretenimiento para la ciudad va más allá de las salas de cine y la plazoleta de comidas. También cuentan con pista de karts, bolos, varias canchas de fútbol cinco, zona de bares y gimnasio.



Según cifras de Acecolombia, citadas por el directivo, en el país e 52 por ciento de los centros comerciales que están contemplando remodelación y ampliación, están, en su mayoría, en ciudades intermedias, debido a que a estos lugares ya no se va solo a entretenerse, sino a comprar y adquirir servicios, entre otras actividades.