La época más esperada por los comerciantes ya está en las vitrinas

Las elecciones, la consulta popular, los escándalos de corrupción, las cascadas tributarias, la situación económica o el guayabo por la eliminación temprana de Colombia del Mundial de Fútbol importarán muy poco cuando llegue la Navidad. Y es quizá ese anhelo por vivir la mejor época del año el que ha hecho que cada vez se sienta con mayor anticipación su ambiente entre la gente, en las vitrinas de los almacenes, en las calles, en los centros comerciales o en los anuncios publicitarios.

Según el director de Fenalco Bogotá Cundinamarca, Juan Esteban Orrego, “la época de fin de año es la más esperada por los comerciantes, pues históricamente sus ventas se llegan a incrementar entre un 30 y un 45 por ciento, y este año, con las jornadas de Bogotá Despierta, que van desde el 16 hasta el 23 de diciembre, los comerciantes esperan que el número de visitantes aumente en 25 por ciento”.



A esto se suma el creciente movimiento en los portales de ventas en línea, que, según la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, se están convirtiendo en fundamentales para los establecimientos comerciales minoristas, pues la posibilidad de compra a través de los dispositivos móviles ha incrementado considerablemente el movimiento.



Según esa entidad, debido a la temporada se presenta una clara oportunidad para los minoristas y las pequeñas y medianas empresas, que ven cómo la economía digital en Navidad y jornadas especiales como Black Friday o Ciberlunes forman parte fundamental del marcado optimismo empresarial.



Es el caso de Elkin Moreno y Erika Vélez, una pareja de esposos que hace diez años decidieron emprender y fundar la compañía colombiana Morvel Group, y desde hace tres años fabrican sus prendas bajo las marcas Dolshe, especializada en la fabricación de jeans Trendy, inspirados en mujeres con estilo y Dictador Men, que crea jeans y camisas para hombre con estilo “único y vanguardista”.

Más empleos

Para ellos, su presencia en centros comerciales como el Gran San y Neos Moda, las exportaciones que hacen a Centroamérica, las ventas en su página web y los más de 350 empleos que generan durante la temporada navideña cobran una importancia inmensa a la hora de construir país y prepararse para adelantar la Navidad desde inicios del segundo semestre, cuando empiezan a proyectar y fabricar sus colecciones de fin de año.



Así opina también Alfredo Casas, un cundinamarqués de 54 años que antes se dedicaba a labores de la construcción, pero que ahora trabaja en una empresa de vigilancia privada, que en los dos últimos años le han encargado el turno nocturno del 24 de diciembre en un edificio de apartamentos de Chía.



“Aunque no puedo celebrar la Navidad con mi familia, es como si lo hiciera, pues las personas del edificio son muy amables y me saludan, algunos me dan detalles y otros me ofrecen cena. Es una época que quiero vivir ya porque la trabajo con gusto”, dice.

De acuerdo con Casas, los tiempos han cambiado tanto que la Navidad se empieza a vivir casi desde la mitad del año. “El comercio, desde septiembre, saca sus cosas navideñas para la venta, y lo hacen a uno sentir de fiesta”, comenta el vigilante.

Bálsamo en un año de expectativas

“Este año, al vivir una jornada de elección presidencial, vimos un primer semestre mesurado en el ámbito económico, pero, una vez resuelta la campaña, tenemos un segundo semestre con un mejor comportamiento de ventas y un ambiente de mayor confianza, así que esperamos un buen cierre de año. Los comerciantes ya se preparan con todas las ganas para ofrecer diversidad en los productos para todos los ciudadanos”, asegura el director de Fenalco Bogotá Cundinamarca.



Según la encuesta de ese gremio, en el 2017, el 46 por ciento de los bogotanos invirtieron entre 100.000 y 500.000 pesos en compras navideñas, y el 34 por ciento de ellos dieron regalos a cuatro y cinco personas, iniciando la maratón hasta un mes antes del 24 de diciembre. Los lugares predilectos al comprar están liderados por las tiendas por departamento, los supermercados y las tiendas especializadas, seguidos por los outlets e internet.

Por su parte, Kantar Worldplanel, empresa experta en consumo, afirma que, en diciembre, “eventos como compartir en casa y cocinar son muy importantes para que las marcas puedan conectar a los consumidores”. La firma también desmitifica la versión de que los colombianos concentran sus compras al inicio de semana, y asegura que es en los fines de semana cuando se acumula el 34 por ciento de las adquisiciones y en los 10 primeros días del mes, cuando se concreta el 37 por ciento de las compras.



El año pasado, el gasto de las familias que más creció en Navidad fue el entretenimiento, con 53 por ciento, al llegar a 940.000 millones de pesos.



En los rubros de transporte y comunicaciones, los colombianos desembolsaron 3,19 billones el año pasado, con un aumento del 32,2 por ciento frente a la Navidad del 2016.



Según la firma Raddar, experta en consumo, en 2017, el gasto navideño fue de 16,9 billones, un aumento del 34,8 por ciento frente al 2016, cuando se ubicó en 12,5 billones.



ECONOMÍA Y NEGOCIOS