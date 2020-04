Ecopetrol prevé caída hasta de 65 % en utilidad del primer trimestre

Aunque solo hasta en los próximos días, o a comienzo de mayo, Ecopetrol revelará al mercado y al país los resultados correspondientes al primer trimestre del año, las expectativas de la compañía están a la baja, no solo por la pandemia del nuevo coronavirus, sino por los efectos de la reducción en los precios del petróleo, la cual inició en el mes de febrero.

Este viernes, como parte de la autorización que le dio el Ministerio de Hacienda a la compañía para emitir y colocar bonos de deuda pública externa en el mercado internacional de capitales hasta por 2.000 millones de dólares, la compañía hizo una cruda radiografía de lo que espera para el primer trimestre.

En un reporte al mercado, la petrolera señaló que la guerra petrolera y la drástica caída de la demanda de crudo y sus derivados a nivel mundial producto de la pandemia llevaron a que sus estimaciones de su utilidad bruta consolidada bajará entre 32 y 36 por ciento entre enero y marzo, mientras sus ingresos operativos consolidados descenderían entre 43 y 47 por ciento frente al registro de hace un año. Para la utilidad neta el pronóstico es de una contracción entre el 52 por ciento y el 65 por ciento.

Esto llevaría a que la utilidad de la compañía durante el primer trimestre se ubique entre 960.000 millones de pesos y 1.317 billones de pesos, frente a una ganancia de 2,74 billones de pesos lograda en igual período del 2019, que en su momento subió un 5 por ciento anual frente a la del 2018.

Diversos factores

De acuerdo con Ecopetrol, no solo la caída del precio del crudo influyó en su resultado, puesto que este se vio afectados por mayores costos operativos como resultado del aumento en la actividad de exploración y producción antes de la implementación de las medidas de optimización anunciadas en marzo de 2020, el impacto de la disparada del dólar en sus deudas en moneda extranjera y la volatilidad en los mercados de capitales que reducen la valoración de mercado a su cartera financiera.



Por ejemplo, a la fecha se calcula que los resultados del primer trimestre reflejarán un aumento en el deterioro de los activos no corrientes en el rango de 1,15 y 1,25 billones de pesos antes del impuesto a las ganancias, impulsado principalmente por la disminución esperada a corto plazo en el flujo de efectivo de tales activos no corrientes dado el entorno del precio del petróleo.



“Como no es posible pronosticar la duración de los efectos del covid-19 en el negocio que desarrolla Ecopetrol ni cuándo se estabilizarán los precios internacionales del petróleo crudo y los productos refinados, la compañía podría realizar más ajustes a la baja en nuestro plan de inversión 2020, así como al objetivo de producción para 2020, entre 745 y 760 mil barriles de petróleo equivalente por día”, agregó.

