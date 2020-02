La cerveza Corona baja en ventas y prestigio de marca por coronavirus

La fabricante de la cerveza Corona, la multinacional belga Anheuser-Busch InBev, está sufriendo los efectos del coronavirus: sus ventas de la marca en China han bajado 285 millones de dólares debido al "declive" en la demanda, mientras que una encuesta en EE.UU. revela que un 38 % de los cerveceros no la compraría "bajo ninguna circunstancia" por recordar la marca al virus chino.

"El impacto del brote de virus COVID-19 en nuestro negocio sigue evolucionando", indicó AB InBev en una nota de resultados financieros publicada este viernes: "En los dos primeros meses de 2020, estimamos que el brote ha generado una pérdida de ingresos de unos 285 millones de dólares y una pérdida de beneficios de 170 millones en China".



El coronavirus, cuya aparición coincidió con el Año Nuevo chino, ha provocado un "declive significativo en la demanda" en ese país, señala la multinacional, que calcula que su beneficio del trimestre entero se reducirá "en torno al 10 % por el impacto del COVID-19" y otros problemas, de acuerdo a su evaluación de "la escala y la magnitud" del brote.

La cerveza Corona es una de las estrellas de AB InBev: es la marca que más creció el año pasado fuera de su originaria Bélgica, con un progreso del 21 % fuera de México, sobre todo por las contribuciones de mercados como China y Suráfrica, según informó la firma en su última nota de resultados anuales. En Estados Unidos, como parte de un acuerdo, los derechos de producción y distribución de Corona los tiene la firma Constellation Brands, que este viernes declaró que sus consumidores "entienden que no hay una conexión entre el virus" y el negocio.



No obstante, una conocida empresa de relaciones públicas, 5W, divulgó hoy una encuesta hecha a aficionados a la cerveza en Estados Unidos en la que un 38 % de los participantes aseguró que no "compraría Corona bajo ninguna circunstancia ahora" por tener un nombre parecido al del coronavirus.



"No hay dudas de que la cerveza Corona está sufriendo por el coronavirus. ¿Se pueden imaginar entrando a un bar y diciendo 'hola, ¿me pones una Corona?' o 'Pásame una Corona'?", sostuvo el máximo ejecutivo de la firma, Ronn Torossian, para quien tener una marca "asociada a un virus que está matando a gente en todo el mundo" es un "desastre".



Un 16 % de los encuestados, en total 737 estadounidenses mayores de edad que suelen tomar cerveza, se mostraron "confusos acerca de si la cerveza Corona está relacionada con el coronavirus", y en ese sentido 5W indica que en las últimas semanas ha habido un aumento de búsquedas en internet para "corona cerveza virus". Entre los aficionados a la cerveza de esa marca solo un 4 % dijeron que dejarían de beberla, aunque un 14 % afirmaron que no se atreverían a pedirla en público en un bar.



