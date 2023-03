Tener en el mediano plazo una base de cuatro millones de clientes, seguir ampliando su portafolio de productos y servicios; establecer nuevas alianzas con empresas no financieras y lograr que los 12 millones de clientes digitales de los bancos de Grupo Aval (Bogotá, de Occidente, Popular y AV Villas) utilicen a dale! en sus pagos y transacciones diarias hacen parte de los principales objetivos de las directivas de esta la billetera digital de la organización.

Hace apenas unos días anunciaron que los cerca de un millón de usuarios de la plataforma podían realizar pagos de servicios públicos, a través de más de 11.000 convenios existentes con empresas de todo el país, así como las recargas de celulares de distintos operadores.



José Manuel Ayerbe, gerente de dale!, dijo que con el desarrollo de la llamada banca abierta (open banking) a la billetera se le abre un mundo de posibilidades en el cual ya están trabajando en alianza con varias compañías no financieras a las que les prestan servicios y que pronto otras firmas se vincularán.

El segmento de las billeteras digitales es cada vez más competido, ¿cómo lo están enfrentando desde dale!?



Estamos saliendo de manera abierta, donde Grupo Aval tiene una solución que compite con las grandes apuestas del momento. Creemos que hay una gran oportunidad de crecimiento porque si bien se ha avanzado bastante en materia de inclusión financiera, mientras el uso del efectivo sea el principal medio de pago significa que todavía la tarea no se ha hecho en su totalidad, por lo que aún hay oportunidades para aportar a la reducción del uso del efectivo.



Con dale! tenemos la firme intención de lograr que los clientes de nuestros bancos usen principalmente esta billetera, pero además, que muchos colombianos que comienzan a hacer sus pagos de manera digital y que se han familiarizado con otras billeteras nos den la oportunidad para conocerla. Un reporte de Colombia Fintech indica que entre el 2020 y el 2021 la descarga de aplicaciones digitales creció 80 por ciento y eso ha estado marcado por las billeteras digitales, luego hay una oportunidad de crecimiento, el mercado está demandando este tipo de soluciones y nosotros decidimos entrar a competir con fuerza ahí.

Y, ¿cuál es la apuesta que tienen para marcar una diferencia?

Nuestra billetera es ciento por ciento interoperable, que además aprovecha toda la base de clientes digitales de los bancos Aval (Bogotá, de Occidente, Popular y AV Villas) para que puedan pasar dinero de forma directa e inmediata desde sus cuentas a dale! sin pasar por otras plataformas y sin costo alguno. Esto lo que hace es agrandar el ecosistema de clientes de la billetera. Estamos trabajando fuerte en una estrategia para que comercios formales e informales de todos el país que aún mueven mucho efectivo todos los días migren a nuestra billetera y para ello estamos garantizando una infraestructura tecnológica adecuada

¿Cuál es la meta en ese sentido?

Llegar a 4 millones de clientes en un mediano plazo y que los 12 millones de clientes digitales de los bancos Aval, a quienes les estamos habilitando la aplicación para que puedan transferir dinero desde sus cuentas a la billetera de forma directa la utilicen. También garantizar que en ese crecimiento rápido de la plataforma será estable y prestará un servicio óptimo. Lo otro es ir añadiendo valores a nuestra billetera, donde hoy en día uno de los más visibles es el que permite las compras de preventas de boletería de espectáculos, siendo la única billetera que permite hacerlo. Soluciones como el pago de servicios públicos, que lanzamos hace apenas unos días y las recargas de celular, les permiten a los clientes hacer esas operaciones de manera rápida, eficiente y sencilla, pues contamos con más de 11.000 convenios con empresas de servicios públicos a nivel nacional y seguiremos añadiendo una serie de beneficios adicionales para fortalecer nuestra competencia en este mercado.

¿Cuál es el portafolio actual de clientes de la billetera?



Tenemos cerca de un millones de clientes, un porcentaje son beneficiarios de subsidios del Gobierno, otro porcentaje viene de experiencias Aval, que quieren comprar boletas de conciertos y espectáculos; otros son clientes de los bancos Aval, y otros están relacionados con las alianzas que tenemos en ‘Banking as a Service’ con terceros, como LifeMiles, Plurall y Walo, cuyos clientes usan nuestra billetera.

Alianza de Microcrédito Aval con plataforma dale! permitirá que más de 4.000 emprendedores microempresarios reciban los desembolsos de sus créditos. Foto: El Tiempo / cortesía

¿Cómo operan esas alianzas?



Por ese tema, precisamente, hace un par de días recibimos el premio en la categoría ‘Banking as a Service Provider of the Year & Excellence in Digital Transformation - Colombia 2023’, que otorga Pan Finance, como un reconocimiento como mejor proveedor de servicios y nuestros avances en transformación digital. Pero acá lo que hicimos fue apalancarnos en el Decreto 1297, que establece unas normas y una regulación para que de manera abierta dale! pueda prestar servicios financieros a otras empresas que no son financieras para que estas les ofrezcan a sus clientes dichos servicios; ya tenemos las tres que le mencioné y vienen más.

¿Qué tipo de servicios les prestan a esa compañías?



Puntualmente les ofrecemos servicios financieros a los clientes de esas empresas con lo que empiezan a recibir un valor agregado en su propia billetera. Opera de la siguiente manera, esas compañías lanzan su propias billeteras con su marca, pero por debajo dale! les brinda todo el servicio, por lo que esos clientes terminan siendo al mismo tiempo clientes nuestros, una especie de cliente compartido, pero respetando todo el tema de habeas data y de seguridad de la información. Esto hará que crezca la base de clientes que usen billeteras digitales, unos clientes muy bien calificados y perfilados porque a la vez ya tienen relación con un tercero y se pueden profundizar más desde la billetera.

¿Entrarán al mercado del crédito como lo están haciendo otras billeteras?



No lo podemos hacer porque somos una fintech, pero además somos una sociedad especializada en depósitos y pagos electrónicos (Sedpe) y la regulación no nos permite hacer créditos sino solamente pagos. No obstante, sí podemos hacer alianzas con otras entidades del mercado para que los desembolsos de los préstamos que estas aprueben se hagan a través de dale! De hecho, ya lo hemos hecho a pequeña escala con la Corporación Microcrédito Aval, lo vamos hacer con Plurall y tenemos una oportunidad enorme de hacerlo con los propios bancos de la organización.

¿Sería una forma de luchar contra el gota a gota?

En la medida que haya mayor inclusión financiera, sí. En Colombia solo 13,2 millones de personas tienen un producto de crédito vigentes, es decir, solo un 35 por ciento, según el Reporte de Inclusión Financiera de Banca de las Oportunidades. La falta de historial financiero y los requisitos que se piden a las personas (en los bancos tradicionales) son unos de los obstáculos que encuentran las personas para acceder a las fuentes formales de financiación y por eso acuden al gota a gota.

Entonces, ¿cómo atender a esa población que aún está por fuera del circuito financiero?



Con productos digitales fáciles de usar, amigables y con una experiencia de usuario apta para todas las edades y estratos. Productos seguros para evitar el fraude y ganar así la confiabilidad de las personas, plataformas ciento por ciento digitales e interoperables, con menores costos de producto y costos transaccionales y profundizando los comercios pequeños con medios de pagos digitales como: billeteras, códigos QR, link de pagos. Así mismo, incentivando el uso de estos por parte de las personas naturales.

¿Qué viene en el desarrollo de las billeteras en el país?



Creo que seguirá el crecimiento de clientes que cada vez más harán uso de las billeteras. Como pasa en todos los mercados, las personas tendrán más de una billetera digital para sus transacciones. Pero, además, cada vez más los pequeños comercios tendrán que migrar hacia métodos de pagos sofisticados como las billeteras y eso, sin duda, robustecerá el merado. Hay un gran reto y es lograr tener el mayor número de clientes activos porque una cosa es que se descargue la billetera y otra que se utilice, se debe trabajar más en ese último punto, pero para llegar allí todas estas aplicaciones deben garantizarles a los clientes la confianza y seguridad de que sus recursos estarán protegidos, que se pueda tranzar con tranquilidad. Ahí toca fortalecer los temas de seguridad, no hay otra alternativa.

¿Piensan llevar esta aplicación digital a los demás mercados donde está hoy el Grupo Aval o sus entidades?



No se ha hablado el tema, pero el Grupo siempre busca oportunidades de crecimiento en los países donde opera. En este momento estamos enfocados en el mercado colombiano, pero no se puede descartar el tema.

* dale! es una billetera digital que hace parte del grupo empresarial que controla a EL TIEMPO Casa Editorial.

