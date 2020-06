Llegamos porque hay gran potencial para crecer: Zurich

Con cinco años de operación en el país y tras recibir en febrero el visto bueno de la Superintendencia Financiera, para fusionar a la australiana QBE Seguros, la aseguradora Zurich inicia una segunda fase de expansión.



Juan Carlos Realphe, presidente de la firma en Colombia, le dijo a EL TIEMPO que uno de los objetivos es triplicar su operación de acá al 2024, para lo cual, solo este año, invertirán 2,2 millones de dólares y desplegarán una agresiva estrategia.



¿Dónde está el potencial asegurador del país?



Colombia, a pesar de tener un mercado de seguros de los más desarrollados y competidos de la región, también muestra una baja penetración como proporción del PIB (2,9 por ciento), sobre todo en los seguros de personas. Allí hay grandes oportunidades, así como en el tema de infraestructura. Estamos acá porque vemos gran potencial para crecer.



¿Qué viene tras la fusión con QBE?



Al cierre del 2019, la compañía tuvo ingresos del orden de los 200.000 millones de pesos, lo cual es muy positivo si se tiene en cuenta que empezamos de cero hace cinco años en Colombia. El objetivo para los próximos cinco años parte no solo de un número, sino de una ambición, que es estar entre las cinco primeras marcas de seguros del país, en las preferencias de nuestros clientes. Otro objetivo para el 2024 es ser una compañía con más de 700.000 millones de pesos en ingresos, tres veces más de lo que tenemos hoy.



¿Cómo lograrlo con la situación actual?



Zurich ha crecido bien y fuerte en el segmento corporativo, somos buenos proveedores de productos y servicios para las grandes empresas comerciales e industriales. Pero ahora estamos trabajando en diversificar nuestro portafolio, de manera que podamos llegar también a las personas, a las pymes, y para ello debemos pensar que el modelo de compañía tiene que ajustarse y centrarse en el cliente y la innovación.



Para atraer a esas personas tenemos que ser un negocio sustentable, y para eso hablamos de innovación, de inclusión financiera, de protección del medioambiente, características que la gente joven busca.



¿Cómo encaja esto en la venta de seguros?



En inclusión financiera hablamos de productos fáciles de comercializar y de bajo costo; en protección del medioambiente y lucha contra el cambio climático, de generar estrategias sencillas al interior de la compañía, como utilizar productos reciclables, cero plástico, pero pasa también por decisiones de inversión como en los llamados bonos verdes. El negocio de seguros también se tiene que redefinir.



¿En materia de pólizas qué están haciendo?



Estamos trabajando en productos digitales que se puedan comprar a través del teléfono móvil, que harán mucho más fácil el acercamiento a las personas con las aseguradoras y permitirán la construcción de confianza. Nuestro plan de inversiones en el país asciende a 2,2 millones de dólares este año, en tecnología, lo que permitirá diversificar el portafolio.



¿Cuál será el valor agregado de estas?



Trabajamos en un concepto diferente, mucho más integral y global en cuanto a coberturas, teniendo en cuenta que el estilo de vida de las personas ha cambiado. Por ejemplo, hoy una persona no solo se moviliza en su vehículo; también usa su bicicleta, el transporte público, una patineta, y se necesita una cobertura de ese universo. Igual pasa con el turismo, la gente tiene una nueva forma de viajar hoy; a eso debemos apuntar. Diseñamos nuevas líneas, como seguros de vida grupo, automóviles, para llegar a mercados donde no estábamos.

Mov by Zurich, nueva póliza

A mediados de mayo, Zurich lanzó su nueva póliza Mov by Zurich, que cubre a los asegurados y a terceros afectados de un siniestro, sin importar el medio de transporte en el que se desplacen, es decir, vehículo, bicicleta, patineta o transporte público.



La póliza es digital de extremo a extremo, por lo que los clientes e intermediarios pueden cotizar, pagar y recibirla desde el dispositivo móvil.



