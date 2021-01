AT&T estaría negociando préstamo de US$ 14.000 millones para ondas 5G

AT&T Inc. está en conversaciones iniciales con un grupo de bancos para recaudar 14.000 millones de dólares, recursos que estarían destinados a la compra de más ondas 5 G, según personas con conocimiento del asunto.



La operación se estructurará como un préstamo con plazo de retiro retrasado a 364 días con compromisos que vencen el 27 de enero, señalaron las personas, que pidieron no ser identificadas debido a que se trata de una transacción privada.



Agregaron que la operación está siendo liderada por Bank of America Corp. Las negociaciones surgen en momentos en que el rival T-Mobile US Inc. recaudó 3.000 millones de dólares en el mercado de bonos para ayudar a financiar las compras de espectro, mientras los proveedores de comunicaciones elevan sus apuestas en una costosa batalla.



La subasta, que aún tiene varias rondas de ofertas por delante, ya supero 80.800 millones de dólares, muy por encima de las estimaciones de los analistas de 47.000 millones.



Representantes de AT&T y Bank of América declinaron hacer comentarios. AT&T decidió negociar un préstamo con su grupo bancario, a diferencia de T-Mobile que opto por buscar inversionistas.



La estructura de retiro retrasado permite a la compañía esperar para utilizar el financiamiento cuando sea necesario, y la estructura a un ano implica que el préstamo probablemente se refinanciaría en el mercado de bonos.



Cuando AT&T retire el préstamo, es posible que tenga que pagar un diferencial de 100 puntos básicos sobre la tasa ofrecida interbancaria de Londres, según las primeras conversaciones, según as fuentes.



También tendrá que pagar una comisión inicial de cinco puntos básicos una vez que se cierre la transacción, así como una comisión de 10 puntos básicos, dijeron las personas.



Si bien AT&T ha estado reduciendo el endeudamiento en los años posteriores a la adquisición de Time Warner Inc. por 85.000 millones de dólares en 2018, todavía tenía alrededor de 159.000 millones en deuda al final del tercer trimestre, lo que lo convierte en el mayor prestatario corporativo no financiero del mundo.



Una inversión de amplio espectro podría poner su ratio de apalancamiento fuera de los umbrales de las agencias calificadoras de riesgo para una calificación en el rango medio de BBB, pero es poco probable que resulte en una rebaja, dijo el analista de Bloomberg Inteligencie Stephen Flynn.



