Las nuevas movidas de Brenntag, Ara, Litoempaques, Roa y Florhuila

El fin de año viene con más reacomodos empresariales en sectores como el comercio al por menor y agroindutria.



A continuación el detalle de las cuatro últimas operaciones de fusión y adquisición que se iniciaron en el país.

La amplia cartera de productos de Conquímica y la infraestructura bien desarrollada complementan la oferta de Brenntag

1..Casi un año de firmar el acuerdo, la multinacional alemana Brenntag, a través de su sucursal en Colombia, adquirirá, por 39.000 millones de pesos, la firma Conquímica. Esta empresa tiene su sede principal en Medellín y se dedica principalmente a distribuir productos químicos industriales y especializados a las industrias de revestimientos, alimentos y limpieza. Además, opera cuatro almacenes en las ciudades colombianas más grandes.



El presidente de Brenntag América Latina, Germán Torres, afirmó, cuando se reveló el acuerdo, que es una inversión atractiva para extender la cobertura geográfica y la red de distribución en nuestro país. “La amplia cartera de productos de Conquímica y la infraestructura bien desarrollada complementan la ofertas de Brenntag a los clientes en importantes industrias de enfoque”, agregó el directivo. Mientras que Anthony Gerace, director gerente de Brenntag Group, sostuvo que es un ajuste estratégico que fortalece la presencia de la multinacional europea en Colombia y combina la cartera de productos de Conquímica con el alcance del mercado y la experiencia de la compañía que dirige.



Con la adquisición, también pegan un salto en el mercado de distribución, pues Brenntag Colombia integrada a Conquímica, pasa de facturar 405.000 millones de pesos al año a 555.000 millones de pesos, es decir, un 37 por ciento más. Entre tanto, la facturación a nivel mundial de Brenntag suma unos 11.600 millones de dólares.





Adicionalmente, el portafolio de las dos firmas es complementario en Colombia e incluye 54 productos básicos, entre otras, ácido cítrico, bicarbonato de socio y sulfato de sodio y sal, que utilizan industrias como las de alimentos, limpieza, farmacéutica y revestimientos.



El acuerdo estaba sujeto a la revisión y aprobación de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y en días pasados la entidad impartió la bendición final. Y aunque Brenntag y Conquímica esperaban que el cierre de la transacción se diera en el segundo o tercer trimestre, la entidad les impuso, entre otras condiciones, comprometerse a no disminuir los precios por debajo de los costos cuando tengan por objeto eliminar varios competidores o prevenir la entrada o expansión. Tampoco podrán subordinar el suministro de un producto a la aceptación de obligaciones adicionales, que por su naturaleza no constituyan el objeto del negocio. También deben enviar trimestralmente a la SIC un informe del margen que aplica en la venta de ácido nítrico al granel y empacado, con un detalle mensual.



2. La firma Jerónimo Martins Colombia (JCM) acaba de adquirir el control del 48 por ciento del área de un inmueble ubicado en Nemocón (Cundinamarca), donde se encuentra Cooratiendas y abrir uno de su marca Ara. Cooratiendas, que actualmente tiene ocupados 586 metros del local, se reducirá de 586 a 300 metros y Ara tendrá los 286 metros restantes.



La operación fue avalada sin objeciones por la SIC porque llega un nuevo competidor al comercio al por menor del municipio cundinamarqués. Además, la resolución 54.416 del 2014 de la SIC reconoce una diferencia de medir concentración de mercado entre los establecimientos de comercio del canal tradicional (tiendas de barrio) y los de proximidad y conveniencia, con los supermercados, pues estos tienen áreas construidas mayores a 400 metros cuadrados. Tanto Ara como Cooratiendas compiten en el segmento de descuentos duros (‘hard discount’, por su nombre en inglés).



3.Tras un año de acercamientos y trámites, el grupo costarricense Comeca –a través de su filial colombiana Soluciones Logísticas y Empaques (SLE)– adquirió el principal negocio de la empresa colombiana Servicios Logypack (antes Litoempaques), que es la producción de envases de hojalata decorativos. Se trata de una actividad industrial que se ejecuta mediante máquinas especializadas en troquelado y litografía sobre metal.



Como parte de la negociación, se aclaró que la firma Superpack, que es controlada por SLE, continuará desarrollando sus operaciones normales de empaque y de maquila como lo hace actualmente en el mercado nacional.



Y es que además de que existen unos 600 competidores en este segmento industrial, no hay problemas para la integración empresarial, pues Servicios Logypack (antes Litoempaques) y SLE llegarán a una participación del 12 por ciento cuando unan dichos activos y no representan amenaza para el mercado sobre el cual recae la operación.



Es de recordar igualmente que Servicios Logypack es propiedad del Grupo Nutresa, dueño de Colcafé, El Corral, Zenú, Crem Helado, entre otras marcas). Fue creada en1995 para fabricar las cajas de las emblemáticas Galletas Noel, y hoy tiene un portafolio de envases decorativos para diversos sectores, así como cierres de alimentos. Por su lado, SLE fabrica, entre otros, tarros para pinturas y año atrás adquirió otra empresa del sector (Prodenvases).



4. Inversiones Roa –holding de la Organización Roa Florhuila y propiedad de la familia Roa por un lado– se aliará con su competidor Diana, que es de la familia Murra. Las dos organizaciones crearán una sociedad conjunta (un ‘joint venture’ 50-50), que operará una planta para trillar arroz importado de EE. UU. y aprovechar el TLC. La factoría se ubica en Palermo, Magdalena. Sin embargo, SIC les impuso condiciones como que para concretar el negocio, en los próximos 5 años, deben ofrecer las instalaciones del puerto y de la planta a otros competidores, si ellos quieren procesar y empacar allí cereal importado de EE. UU. y bajo un trato igualitario.



ROLANDO LOZANO GARZÓN- ECONOMÍA Y NEGOCIOS