Multimillonario negocio: Delta comprará 20 % de Latam Airlines

Delta Airlines anunció este jueves un acuerdo para comprar una participación del 20 por ciento en Latam Airlines Group por 1.900 millones de dólares, creando una nueva alianza que sacude los viejos lazos de la aerolínea chilena con American Airlines.



El sorpresivo negocio, que Delta financiará con nuevas emisiones de deuda y con efectivo disponible, es su mayor inversión desde la fusión con Northwest Airlines hace una década y podría cambiar la situación de mercado en América Latina, un bastión de American Airlines.



Latam ha sido miembro de la alianza Oneworld desde el año 2000 junto con su socio estadounidense, British Airways e Iberia, con los cuales había estado buscando una alianza de rutas más profunda que fue rechazada en mayo por la Corte Suprema de Chile.



Según indicaron las compañías, la inversión de Delta por el 20 por ciento de Latam Airlines será con oferta pública con un precio de 16 dólares por acción, que se financiará principalmente con nueva deuda y caja disponible.



Además, Delta también invertirá otros 350 millones para apoyar la creación de esta alianza y comprará cuatro aeronaves Airbus A350 de Latam Airlines y ha acordado asumir los compromisos de compra de Latam por otros 10 aviones Airbus A350 adicionales con fecha de entrega a partir de 2020 al 2025, respaldando la transformación continua de su flota.

No afecta las metas de Delta

Una vez se finiquite la operación, Delta tendrá representación en la junta directiva de Latam Airlines, y las directivas de la aerolínea estadounidense esperan que la transacción potencie sus utilidades durante los próximos dos años.



Señalaron que la transacción no afectará los compromisos financieros que tiene la compañía con sus accionistas, incluyendo la proyección de generar 4.000 millones de dólares de flujo de caja y 3.000 millones de dólares en retornos a sus accionistas durante 2019. Delta también espera mantener inalterado su nivel de endeudamiento proyectado.

"Esta alianza con Delta fortalece a Latam y entrega la mejor conectividad a los pasajeros a través de nuestras redes de destinos altamente complementarias", dijo Enrique Cueto, presiente Ejecutivo de Latam Airlines Group. "Estamos entusiasmados de trabajar en conjunto con una de las aerolíneas más reconocidas del mundo y fortalecer la experiencia de viaje para nuestros pasajeros”, agregó.



Por su parte, Ed Bastian, presidente Ejecutivo de Delta, indicó que la alianza “reunirá a nuestras marcas globales, permitiéndonos brindar lo mejor en servicio y confiabilidad a los pasajeros que viajan hacia, desde y dentro de las Américas".

“Entendemos la decisión”: American Airlines

Por su parte, en una declaración corporativa, American Airlines indicó que ante la decisión negativa de la Corte Suprema de Chile, que habría reducido significativamente los beneficios de la asociación con Latam Airlines, ya que Chile no fue aprobado como parte del posible acuerdo comercial conjunto, “entendemos la decisión de Latam de asociarse con un operador estadounidense que no es cargado por el fallo”.



Y agregó que no se espera que este cambio en la asociación tenga un impacto financiero significativo para American, ya que la relación actual proporcionó menos de 20 millones de dólares ingresos incrementales a American, y el negocio conjunto propuesto sin Chile habría proporcionado un beneficio limitado.



Y agregó que durante el período de transición, American Airlines trabajará con Latam para garantizar una experiencia fluida para los clientes.



“American Airlines sigue siendo la aerolínea más grande de EE. UU., para América Latina y Suramérica, y esperamos competir y crecer en esta región del mundo”, puntualizó.



ECONOMÍA Y NEGOCIOS CON INFORMACIÓN DE AGENCIAS