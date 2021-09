¿Por qué no se logró salvar Almacenes La 14?

A pesar de que el Gobierno ideó un plan de salvamento para evitar la quiebra de Almacenes La 14, finalmente la icónica compañía del Valle del Cauca no logró salvarse y entró la semana pasada a la fase de liquidación judicial.



Con el objetivo de buscar alternativas y dar una salida a esta crisis, diferentes representantes del Gobierno se reunieron desde julio con líderes de la 14. Entre ellos, estaba el consejero presidencial, Víctor Muñoz; el promotor y el gerente de la empresa, Luis Eduardo Pérez; y la ministra de Comercio, María Ximena Lombana. Así mismo, participaron la Secretaría de Desarrollo Económico de Cali y el superintendente de Sociedades.



"Vamos a buscar una solución que permita mantener los empleos", afirmó en julio el gerente de la empresa, Luis Eduardo Pérez.



En ese momento, también se conoció que hubo conversaciones con Bancóldex para tramitar un crédito que pudiera generar liquidez a la compañía ante su elevado endeudamiento.



Según explicó la ministra de Comercio, efectivamente a través de Bancóldex se le otorgó a la compañía un cupo de crédito para descuento de facturas a proveedores por 16.500 millones de pesos. De este, la 14 utilizó 302.000 millones de pesos, honró el pago del 40 por ciento y el restante 60 por ciento tuvo que ser cubierto por proveedores y no por la compañía.



Sin embargo, debido al alto endeudamiento no se pudo salvar a la compañía. Incluso, se conoció que la asamblea de accionistas aseguró que no existía capacidad para una capitalización en estos momentos.



Desde el 2017 la compañía ya presentaba un excesivo apalancamiento debido a sus inversiones inmobiliarias, en concreto, al proyecto del Centro Comercial Calima. Ante esta situación, los flujos de caja fueron insuficientes para cubrir sus ventas mensuales.



