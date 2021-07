Así conquistó La 14 el corazón de los vallecaucanos y de los colombianos

Casi seis décadas después de que abriera sus puertas al público por primera vez (1964), bajo el nombre de 'La Gran Cacharrería', en la calle 14 del centro de Cali de donde luego tomaría su nombre, la hoy cadena de almacenes La 14, enfrenta una grave situación que la obligaría a cerrar, de forma definitiva.



Se trata de la cadena de almacenes más grandes del suorccidente colombiano y uno de los más importantes referentes del comercio de esa región del país, que poco a poco se fue extendiendo por otras ciudades del territorio colombiano generando más de 16.000 empleos, entre directos e indirectos.



Quizás por esas razones, y ante la solicitud de sus propietarios de liquidar la compañía, el Gobierno enfiló sus esfuerzos para tratar de buscar una salida a la crisis económica que enfrenta y, de esta manera, evitar que desaparezca la empresa y miles de familias se queden sin empleo.



Dichos esfuerzos iniciaron desde ayer y continuarán hoy, según lo informado por funcionarios del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, quienes analizan con representantes del presidente y la Superintendencia de Sociedades los mecanismos que permitan evitar el cierre de los almacenes.

El legado

La 14 inicia su historia en 1964, como un negocio familiar, que gracias al impulso y la visión de Jaime Cardona, hijo y sobrino de sus fundadores, logró el reconocimiento de los vallecaucanos y de buena parte de los habitantes del surocciodente del país.



Desde hace cerca de 20 años, la compañía empezó a perfilar su futuro con un alcance nacional y, pese a que siempre ha estado en la mira de los analistas del sector como candidata para ser adquirida por inversionistas, sus propietarios ha preferido mantener su origen familiar y competir con locales y extranjeros, ampliando sus negocios al sector de los centros comerciales, con la marca Calima.



Pero, ¿cómo se ha ganado el reconocimiento y la preferencia de los clientes que hoy tienen tantas opciones para hacer sus compras?



Su fundador era de los que pensaba que, nunca podían perder sus valores, entre los que destacaba la rectitud y la honradez. "Si uno va a vender una libra de arroz, son 500 gramos, no menos. Al cliente se le engaña una vez, no más", sentenciaba.



Lo otro era trabajar día a día en un gran servicio al cliente: "Nos ponemos la camiseta, la sudamos y cada empleado entiende la importancia de la buena atención. Al cliente lo consentimos, lo escuchamos, y no nos negamos a atender y solucionar sus quejas y reclamos", decía.



Eso ha generado fidelidad entre los asiduos clientes. Un cliente engañado o maltratado difunde la mala fama, dicen sus directivas.