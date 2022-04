La Federación Española de Fútbol (RFEF) negoció una comisión de 24 millones de euros (26 millones de dólares) para Kosmos, la empresa de eventos deportivos presidida por el defensa del FC Barcelona Gerard Piqué, por trasladar unos años la Supercopa de España a Arabia Saudita, según el medio español El Confidencial, del lunes.



(Puede leer también: Conozca formas de invertir en bienes raíces y obtener rentabilidad)

El sitio de información en línea, que tuvo acceso a documentos y mensajes de audio privados entre Piqué y el presidente de la RFEF Luis Rubiales, informa que la RFEF percibe 40 millones de euros (43 millones de dólares) por temporada por cada una de las seis ediciones organizadas en Arabia Saudita desde 2020 (240 millones de euros en total, 260 millones de dólares), mientras que Kosmos percibiría 4 millones de euros (4,3 millones de dólares) por temporada, 24 millones de euros (26 millones de dólares) en total.



"El comentario forma parte de los Supercopa Files, un alud de archivos inéditos que desvelan, entre otros presuntos escándalos, que Piqué tuvo un papel decisivo en las negociaciones para la celebración de la Supercopa en Arabia Saudí y disfrutó a lo largo de ese proceso de un trato privilegiado por parte de Rubiales por motivos no aclarados.



Un portavoz de Piqué ha negado a este diario que recibiera ese trato de favor", escribe este lunes El Confidencial. Horas más tarde, Gerard Piqué convocó una rueda de prensa a través de la plataforma Twitch para defender la actuación de su empresa.



(Puede leer también: Colombia, entre las economías de la región que más crecerá este año)

Piqué defiende su gestión

"Todo lo que hemos hecho es legal y no ha habido conflicto de intereses", comenzó diciendo el central del Barcelona. Sobre la comisión que recibió Kosmos, Piqué aseguró: "En el mundo en el que nos movemos un 10% de comisión es estándar del mercado y acorde a lo que todas las agencias cobran por este tipo de gestiones".



Y calificó la operación de "éxito rotundo" cambiar el formato de la Supercopa y trasladarla fuera de España. "Antes de cambiar el formato se llevaba 120.000 euros y ahora son 40 millones".



La primera edición de la Supercopa de España en el territorio de esta monarquía del golfo tuvo lugar en enero de 2020 entre el FC Barcelona, el Real Madrid, el Atlético Madrid y el Valencia CF, y fue ganada por el Real Madrid (0-0, 4-1 en los penales, contra el Atlético Madrid en la final).



(Le puede interesar: General Motors alista la llegada de su primer vehículo eléctrico al país)



Unas semanas antes de esta primera edición, Rubiales ya había confirmado en conferencia de prensa que Kosmos había intervenido en las negociaciones con Arabia Saudita, y había señalado que le federación no había hecho ningún pago directo a la empresa fundada por Piqué, evitando de este modo una infracción a su código ético adoptado por unanimidad por la federación en diciembre de 2019.



El jueves, la RFEF denunció en un comunicado haber sido víctima de "una acción criminal organizada y dirigida a la posterior revelación de secretos mediante la distribución de documentación confidencial con una clara intención espuria", añadiendo que "conversaciones de texto y audio privadas de ejecutivos del ente federativo, incluyendo del presidente, Luis Rubiales, y del secretario general, Andreu Camps" habían sido sustraídas.



En una declaración publicada este lunes por el diario deportivo Marca, la RFEF estimó que "la información no aporta nada nuevo a lo que se publicó en 2019.



Todos los números de la operación fueron presentados, explicados y respaldados por la Asamblea del fútbol". "Forma parte de la campaña de acoso y descrédito a la que ya estamos acostumbrados", explicó un dirigente de la federación, citado por Marca.