Quizás la referencia más cercana que tienen miles de colombianos de Target, el gigante del comercio minorista estadounidense, con más de seis décadas de operaciones en ese país, sea la de esas letras de la marca roja estampadas en las carrocerías de algunos vehículos de carreras de automovilismo, que lo distinguían como uno de los grandes patrocinadores en las competencias de alta velocidad y que el piloto colombiano, Juan Pablo Montoya, puso de moda en el país hace ya varios años.



(Lea también: Alquería: la historia de un médico que convirtió las botellas de leche en salud)

Facebook Twitter Linkedin

Kika Vargas, diseñadora colombiana que vende su moda en las tiendas del gigante estadounidense Target. Foto: El Tiempo / cortesía

Esa marca, que cuenta hoy con más de 1.900 tiendas en todo el territorio estadounidense, vuelve a hacerse presente en la mente de los colombianos ya no de la mano de los pilotos, sino de la empresaria de la moda bogotana Kika Vargas, cuyos diseños cautivaron a las directivas de Target, al punto que la invitaron, junto con otras dos grandes marcas del mundo de la moda, para que sus prendas hagan parte de la 'Colección de Diseñadores de Otoño', que este año se exhibe en todas sus tiendas del renombrado comercio.



(Le puede interesar, además: Mabe: historia de cómo un puñado de manizalitas fabrica 158 neveras por hora)



Kika no sabía que desde hacia algún tiempo Target le venía siguiendo la pista a su trabajo, pese a que su marca (Farfetch) y sus diseños apenas llevan 10 años en el competido mercado de la moda, tiempo suficiente para posicionarse en más de 30 'retailers' de Estados Unidos, como Bergdorf Goodman, Saks, Nordstrom y Shopbop; de Europa (Matchesfashion, Browns, y Harrods), así como en tiendas de Canadá, Asia, Tokio y Emiratos Árabes, por mencionar otros más.



Y a pesar de que ha obtenido dos veces el premio Lápiz de Acero en la categoría 'Mejor Diseñadora Colombiana', de haber ganado el Infashion Award en la misma categoría, de protagonizar la clausura de importantes eventos como Colombiamoda, de ocupar el primer lugar en la primera edición de Pitch to LAFS, concurso oficial del Latin American Fashion Summit, y de haber figurado entre los diseñadores escogidos por la plataforma BG de la tienda estadounidense Bergdorf Goodman, dice que ser la primera diseñadora de modas del país finalista del concurso Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) en 2021, fue lo que le abrió las puertas del gigante Target.

Directo al corazón gringo

Recuerda que fue algo casi inmediato. Cuando se conoció que quedaron finalistas del concurso LVMH, les llegó el mensaje de la cadena de tiendas gringa con la invitación a hacer parte de la colección de otoño que querían exhibir en sus almacenes para esa temporada que inició este mes.



"Creo que esa nominación tuvo mucho que ver... eso nos abrió el camino en todo sentido y nos dio mucha visibilidad global", dice esta empresaria de la moda colombiana, quien tuvo que hacer un alto en su camino hace unos años para asumir, por un tiempo muy corto, quizás, otro rol que la naturaleza le tenía reservado, el de madre de dos pequeños.



Kika Vargas no escapó tampoco a las duras restricciones impuestas por la pandemia, pero ese 'bache' fue el mejor pretexto para replantearse lo que estaba haciendo y cómo lo estaba haciendo. "Sin duda nos sirvió para trabajar más con enfoque en lo local, mirar a Colombia más como el lugar donde queríamos hacer todo: el estampado, encontrar las telas, materiales e insumos locales, trabajar con mujeres cabeza de familia y todo esto nos ayudó mucho a poner precios más competitivos al mercado", señala.



Mirar hacia su tierra natal, luego de un rápido ascenso en el competido mundo de la moda, se convirtió en un nuevo punto de partida para esta emprendedora de la bogotana, quien desde sus inicios en la academia estuvo influenciada por el glamour, las tendencias y estilos de las élites internacionales.



Estudió Fine Arts en The School of the Art Institute de Chicago, Estados Unidos, y después fashion design en el Insituto Marangoni de Milán, Italia. Para el 2011 ya contaba con su propia marca de ropa y una primera colección. Desde entonces, su trabajo ha dejado huella en ciudades como Nueva york, Madrid, Milán, París, Tokio y, por su puesto, Bogotá.

Diseño emergente

Facebook Twitter Linkedin

La colección de Kika Vargas en Target cuenta con más de 100 artículos de ropa y accesorios. Foto: El Tiempo / cortesía

Target es pionero en el modelo de colaboraciones, un mecanismo que le abre las puertas a pequeños diseñadores de todo el mundo para que muestren sus producciones, el cual se implementó hace más de dos décadas y durante todo ese tiempo se ha mantenido fiel a apoyar el diseño emergente.



"Más que los números (lo importante) es poderle llegar al corazón de Estados Unidos", dice Kika al referirse lo que significa entrar al gigante estadounidense del comercio minorista. Y agrega que, como diseñadora, trabajar con un equipo de ese nivel fue una experiencia muy gratificante, mientras que la visibilidad obtenida "no tiene precio... es otro paso para darle luz a Colombia".



Jill Sando, vicepresidenta ejecutiva y directora general de comercialización de Target, comentó que su "colaboración más reciente con Kika Vargas es una celebración del estilo, y sabemos que a nuestros clientes les encantará esta colección de prendas de última moda que reflejan la perspectiva diferente y diversa de cada diseñador sobre la moda".



Dicha colección cuenta con marcas diversas y fundadas por mujeres, entre las que también se encuentran La Ligne y Sergio Hudson. Está disponible en Target.com y en algunas tiendas de la compañía desde el pasado domingo 9 de octubre, hasta agotar existencias.



Pese al nivel de internacionalización que ha alcanzado la marca de esta colombiana, ella sostiene que todo lo produce en su tierra natal. "Tratamos de trabajarlo todo con insumos del país y esa ha sido una gran ventaja, no solo en temas de calidad de producción sino como un compromiso para apoyar el talento y el trabajo de la gente. Empece con un equipo de seis colaboradores hace tres años y hoy ya suman más de 200 entre confeccionistas, estampadores, patronistas … un poco de todo".

Herencia colombiana

Facebook Twitter Linkedin

Los diseños de Kika Vargas para Target tienen estampados hechos a mano que reflejan la vitalidad de su herencia colombiana. Foto: El Tiempo / cortesía

"Crecer en torno al arte y la arquitectura realmente me moldeó como diseñadora, y hasta la fecha sigue influyendo todos mis estampados hechos a mano y siluetas estructuradas. Cuando diseñé mi colección para Target quería incluir estilos esenciales de la marca y estampados que representan la vitalidad de mi herencia colombiana, teniendo en cuenta la funcionalidad y la femineidad. Siempre me ha llamado la atención experimentar con el volumen y las formas, por lo que era importante que mi surtido empoderara a los clientes de las tiendas para que también lo hicieran", explicó la empresaria.



Reconoce, además, que fue todo un reto porque era entrar a un mundo en el que había que trabajar con grandes volúmenes, tallajes, algo muy importante en la 'inclusividad', lo que los obligo a pensar en mujeres que son de la talla más pequeña hasta la más grande, y eso por lo general no es tan fácil para un diseñador pequeño.



Kika se sorprende del avance conseguido en tan corto tiempo y si bien reconoce que las colaboraciones sin duda son muy importantes en la consolidación de un diseñador, dice que estas llegan como un reconocimiento al trabajo. "Yo espero que lleguen muchas más, soy fiel creyente de las colaboraciones y si me pongo a soñar muy alto... me gustaría hacer una colaboración con Nike, porque soy muy deportista, son las cosas que queremos incorporar a la marca y que tiene que ver mucho con lo que soy como persona. También me gustaría hacer trabajos con otros artistas para ver qué sale de todo eso".



Llegar al lugar en que se encuentra hoy esta empresaria de la moda tampoco ha sido fácil, le ha costa mucho trabajo y sacrificios. "La industria de la moda es complicada, es un circulo que depende de muchas cosas y siempre se trabaja contra el tiempo porque las colecciones hay que entregarlas en una fecha determinada y si no se cumple se cancelan, no hay chance, uno siempre está corriendo y compitiendo contra el reloj", señala la empresaria como advertencia para aquellos que se inician en ese mundo de que más allá de los reflectores, las pasarelas y el glamour, esa es una profesión que demanda mucha disciplina, compromiso y sacrificios.



ECONOMÍA Y NEGOCIOS